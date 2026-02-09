ליברמן במעבר כרם שלום: "ממשלת ה-7 באוקטובר מעבירה מס לחמאס"

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הגיע היום (שני) למעבר כרם שלום, יחד עם חברי הכנסת שרון ניר ויוליה מלינובסקי. בהצהרה שנשא לתקשורת ליברמן תקף את העברת הסיוע ההומניטרי לתוך רצועת עזה, שלדבריו משמש לחיזוק של חמאס.

(צילום: דוברות יוליה מלינובסקי)

"מה שרואים כאן בכרם שלום זה הפקרות" אמר ליברמן. "שיקום רצועת עזה לפני פירוק חמאס מנשקו הוא מתכון לאסון הבא. אני מסתכל סביב - אין ספור משאיות, וצריך לומר את האמת לציבור: המשאיות האלה הן מימון להתעצמות חמאס".

ליברמן במעבר כרם שלום צילום: ללא קרדיט

לדבריו, "התקציב שהממשלה מאשרת עכשיו הוא בפועל מס שהממשלה גובה מאזרחי ישראל ומעבירה לטובת חמאס. השיקום כבר התחיל בפועל - החשמל והמים שמדינת ישראל מספקת גם עכשיו, יחד עם הזרמת סחורות וציוד, הכל במימון אזרחי ישראל ועל חשבון משלם המסים הישראלי".

בסיכום ליברמן טען כי "ממשלת ה-7 באוקטובר חוזרת בדיוק לאותה קונספציה, ומסכנת שוב את ביטחון אזרחי ישראל״.