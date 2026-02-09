הפלג הירושלמי יפגין במרכז הארץ: אלו הכבישים שצפויים להיחסם

ההפגנה צפויה להתקיים באזור בני ברק ולפגוע בתנועה בכבישים בשעה הכי פקוקה בדרכים. הכבישים צפויים להיחסם לשעות ארוכות בנוסף לצמתים מרכזיים אחרים ברחבי הארץ, צפויים שיבושים קשים גם בלו"ז קווי האוטובוסים

המחאה נגד גיוס חרדים לצה"ל נמשכת: הפלג הירושלמי צפוי להפגין היום (שני) בשעה 16:00 אחר הצהריים בבני ברק ובדרום הארץ.

הפלג הירושלמי מכריז על יציאה להפגנות במחאה על מעצר של אברך ובחור ישיבה. ההפגנה תתקיים גם בערב כאשר הכבישים 2, 4 ו-6 עשויים להיחסם לשעות ארוכות, בנוסף לצמתים מרכזיים אחרים ברחבי הארץ.

מהמשטרה נערכים להפגנה, כאשר כביש 4 ממחלף אלוף שדה עד לאם המושבות צפוי להיחסם בשני הכיוונים. היתכנות לעומסי תנועה וחסימות על ציר ז׳בוטינסקי בני ברק. השוטרים יכוונו את התנועה.

מהמשטרה נמסר כי מומלץ לנסוע בדרכים חלופיות ולהימנע מהגעה למקומות אלו. בנוסף לכל זה, צפויים שיבושים קשים בלו"ז קווי האוטובוסים לכיוון בני ברק, ר"ג ותל אביב.