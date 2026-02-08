״משחק מכור מראש״: סערה בבחירות לרבנות קרית אונו

הבחירות לרבנות בקרית אונו, הופכות גם הם לזירת האשמות בין המגזרים שעוברת גם לפסים משפטיים.

במכתב ״מיצוי הליכים״ מפורט וארוך שנשלח בשבוע שעבר לשר לשירותי דת יריב לוין, למנכ״ל משרדו יהודה אבידן ולראשת העיר מיכל רוזנשיין, דורש עו״ד ד״ר מתן גוטמן בשם שני חברי מועצה מכהנים, לעצור את ההליך לאלתר.

המכתב, המייצג תושבים וחברי מועצה, מציג תמונה מדאיגה של הליך שלכאורה ״הונדס״ מראש כדי להבטיח את בחירתו של מועמד ספציפי – הרב יצחק ורדי.

״הננו ממליצים״: תמיכה פומבית טרם הבחירה

הלב הפועם של הטענות המשפטיות נוגע לטוהר המידות ולחשש למשוא פנים. על פי המכתב, ״האסיפה הבוחרת״ – הגוף המוסמך לבחור את הרב – כוללת לא פחות מחמישה נציגים שהביעו דעה נחרצת ופומבית בעד הרב ורדי עוד לפני שנבחרו לתפקידם.

המסמך חושף מכתב המלצה רשמי תחת הכותרת ״הננו ממליצים על הרב הגאון... כי הוא האיש המתאים לעירנו״. על מסמך זה חתום, בין היתר, שניאור פרסיקו, בן זוגה של נציגת המועצה באסיפה הבוחרת, ציפורה חיה פריסקו. אך היא אינה לבד. המכתב מונה רשימה שמית של חברים בגוף הבוחר ששמם נקשר לתמיכה המוקדמת: עזרא יחזקאל, אלי ישראלי, יהודה כהן, אשר תורג'מן והרצל טייאר.

עו״ד גוטמן טוען כי המצב הנוכחי משול ל״משחק מכור״. הוא מצטט מפסיקת בית המשפט העליון הקובעת כי חבר ועדה חייב להגיע ״בלב פתוח ובנפש חפצה״, וכי אסור לו להיות ״נעול״ על מועמד. ״מכרז שתוצאותיו ידועות מראש אינו מכרז כלל. הוא מעשה רמייה״, נכתב במסמך, תוך השוואת שאר המועמדים ל״סטטיסטים בהצגה שסופה ידוע מראש״. בדיון במועצת העיר, כשעלתה הטענה על התמיכה המוקדמת, השיבו גורמים בעירייה (מר יוסי נשרי וראשת העיר) כי ״מותר להם גם לשנות את דעתם עמי״ ו״יכול להיות שחתמו ואחר כך יחליטו שלא״. עורכי הדין דוחים הסבר זה, בטענה שאדם סביר לא יאמין כי מי שחתם על מכתב הערצה יוכל לשקול מועמדים אחרים באובייקטיביות.

פיקציית הנציגים החילונים: ״הצהרות שאינן אמת״

חלק נרחב מהמכתב מוקדש לטענה בדבר עיוות בייצוג המגזר החילוני בעיר. התקנות מחייבות ייצוג הולם למגזרים השונים, אך מבדיקת העותרים עולה כי ארבעה מתוך 11 נציגי השר, שהצהירו בשאלון כי הם ״חילונים״, מנהלים בפועל אורח חיים דתי או מסורתי מובהק:

1. אשר קורסיה: סימן שהוא חילוני, אך בקורות חייו נכתב כי הוא חבר בעמותת בית הכנסת ״עץ החיים״ מזה 20 שנה ושותף מלא לפעילותו.

2. יעקב אסף: הוגדר כחילוני, אך מנהל את שירותי בית הכנסת, הפעילות הקהילתית והתרבותית במקום.

3. ענבל עידן: הצהירה שהיא חילונית, אך בפוסטים ברשתות החברתיות היא כותבת על תהליך התחזקות (״התחזקתי בצניעות... בורא עולם הוא מקור הכוח שלי״)״.

4. ליאת בטש: סומנה כחילונית, אך משתתפת בקביעות בשיעורי דת הנערכים בביתה.

במכתב נטען כי מדובר ב״הצהרות שאינן אמת״. הודגש כי אדם רשאי להגדיר את עצמו כרצונו בחייו הפרטיים, אך כאשר מדובר במינוי ציבורי האמור לייצג פלח אוכלוסייה (״משבצת״ חילונית), הרי שמדובר בעיוות המרוקן את דרישת הייצוג מתוכן ופוגע בציבור החילוני בעיר.

״אני, אני הבאתי״: שליטת ראשת העיר והדרת המועצה

המסמך חושף ליקויים פרוצדורליים חמורים ביחסי הכוחות בין ראשת העיר, מיכל רוזנשיין, לבין מועצת העיר.על פי המכתב, ראשת העיר בחרה את נציגי הציבור בעצמה, במקום שהמועצה תבחר אותם כנדרש. בפרוטוקול המועצה (עמ' 56) מצוטטת רוזנשיין עונה לשאלה מי מינה את הנציגים:״אני, אני [בחרתי]״.

יתרה מכך, מתברר כי בהצבעה שנערכה במועצה ביום 22.12.2025 על הרכב הנציגים, ההצעה כלל לא עברה אלא נפלה בדיון הראשון, ואילו בדיון השני פיצלו בין נציגי המועצה אותם אישרו בהצבעה לבין נציגי השר עליהם כלל לא הצביעו. למרות זאת, השר לשירותי דת אישר את הרשימה. במכתב האישור טען השר כי ״לא הועלתה הסתייגות מהותית״, טענה שמוכחשת בתוקף על ידי העותרים, שטוענים כי השר פעל כ״חותמת גומי״ ומבלי לקרוא את פרוטוקול הדיון הסוער.

התעלמות מהקהילה הרפורמית

סוגיה נפיצה נוספת היא הדרת הקהילה הרפורמית ״ברית עולם״, הפועלת בקריית אונו כ-40 שנה ומונה כ-1,000 משפחות.אף לא נציג אחד מהקהילה נבחר לאסיפה הבוחרת. לטענת עו״ד גוטמן, ראשת העיר טענה בישיבה כי חברי המועצה ״מייצגים״ את הרפורמים. המכתב תוקף טענה זו חזיתית, ומגדיר אותה כהטעיה משפטית. נטען כי חברי מועצה פוליטיים אינם תחליף לייצוג המגזרי הייעודי (״נציגי ציבור״) הנדרש בחוק כדי להבטיח את קולן של הקהילות הדתיות השונות בעיר. ״העדר ייצוג לקהילה זו... היא פגיעה קשה וחמורה בשוויון״, נכתב, תוך ציטוט פסיקה המכירה בזרמים הלא-אורתודוכסיים כזרמים מרכזיים ביהדות.

הדרישה: עצירה וחישוב מסלול מחדש

בסיכום המכתב מבהיר עו״ד גוטמן כי לא ניתן להסתפק ב״פתרון קוסמטי״. הדרישה היא חד-משמעית: לעצור את ההליך, לפזר את ההרכב הנוכחי של האסיפה הבוחרת, ולקיים הליך בחירה חדש, שקוף ושוויוני.

״החשש אינו תיאורטי״, מסכם המכתב, ״הוא נלמד מן ההצטברות של מינויים מעוררי קושי... באופן שמטרתו להוביל לתוצאה מסוימת וידועה מראש״. במידה והשר וראשת העיר לא ייענו לדרישה, בכוונת התושבים לפנות לערכאות משפטיות בצווי מניעה.

ביקורת חריפה כלפי חברי הכנסת של המגזר

במקביל למכתב, גורם סרוג בעיר, המעורה בפרטים, מותח ביקורת חריפה על חברי הכנסת והשרים של המגזר, ובראשם מפלגת ״הציונות הדתית״ בכך שאינם מתערבים בנושא ומפקירים את הזירה ליריב לוין מהליכוד שהוא בעצמו מפקיר את הזירה לש״ס, כדבריו:

״עצוב לראות שלמרות עולם התורה הציוני הפורח - הדבר לא בא לידי ביטוי במינוי רבני הערים. ש״ס פותחת בתקופה האחרונה בבליץ של מכרזים לרבני ערים, כשהמועמד שלהם סגור מראש גם בערים חילוניות וליברליות מאד. היכן נציגי הציונות הדתית? הם אינם חושבים שרבני הציבור שלהם ראויים מספיק להביא את התורה שלהם לציבור הרחב?", אומר המעומד.

יצויין, כי כהמשך למכתב, שלא קיבל מענה, בימים האחרונים כבר הוגשה עתירה לבג"ץ עם בקשה לדחות את הבחירות.

למרות פניות חוזרות ונשנות למשרד הדתות לבקשת תגובה לדברים – טרם התקבלה כזו. במידה ותגיע היא תפורסם.