לזכרו: אלה השירים המושמעים ביותר של מתי כספי ז''ל

לזכרו של מתי כספי ז"ל, שיובא למנוחות היום, אקו"ם מפרסמת את נתוני ההשמעות של שיריו של המוזיקאי האהוב. אז איזה מבין השירים היה המושמע ביותר לאורך השנים?

עם פטירתו של מתי כספי ז"ל אמש (ראשון), מגדולי היוצרים והמבצעים בתולדות המוזיקה הישראלית, מפרסמת אקו"ם – האגודה לשמירת זכויות יוצרים – את רשימות השירים שלו המושמעים ביותר בתחנות הרדיו בישראל בעשר השנים האחרונות (מאז 2015). הנתונים מבוססים על מערכות התיעוד והניטור של האגודה, בהן "אקו"ם און אייר", ומשקפים את ההשפעה המתמשכת של יצירתו גם בעידן הנוכחי.

כספי, שפעל משנות ה-70 ואילך, הותיר מורשת עשירה של עשרות אלבומים מצליחים, שיתופי פעולה עם בכירי היוצרים והמבצעים בארץ, ותרומה משמעותית בכתיבה, לחן, עיבוד, נגינה וביצוע. פועלו זיכה אותו בפרס מפעל חיים של אקו"ם לשנת 2005 ובפרס למלחין הצעיר להישג מיוחד ב-1986.

השירים שהלחין כספי – המושמעים ביותר בעשור האחרון

בראש הרשימה ניצב "מרוב אהבה" – השיר שכתב וביצע במקור יוסי בנאי ז"ל – והוא מוביל בפער ניכר על פני השאר.

במקום השני "סיבה טובה" (מילים: אהוד מנור, ביצוע: אריק סיני), ובמקום השלישי "ברית עולם" (מילים: אהוד מנור, ביצוע: מתי כספי).

במקום הרביעי נמצא השיר "זה מכבר" (מילים: לאה גולדברג, ביצוע: אושיק לוי), והחמישי "איך זה שכוכב" (מילים: נתן זך, ביצוע: כספי)

וממקום 6 ועד 20: "לקחת את ידי בידך" (יהודית רביץ), "לא ידעתי שתלכי ממני" (כספי), "לא דברנו עוד על אהבה", "בלילות הקיץ החמים" (צוות הווי חיל התותחנים), "נח" (שלישיית שוקולד-מנטה-מסטיק), "לא טוב היות האדם לבדו" (יהודית רביץ), "ימי בנימינה" (חווה אלברשטיין), "מקום לדאגה" (כספי וריקי גל), "ממריאה ברוח" (גלי עטרי), "חלומות שמורים" (יזהר כהן), "מישהו" (יהודית רביץ), "שלא יגמר לי הלילה" (החלונות הגבוהים), "עוד יבוא היום" (כספי), "שיר היונה" (נתנאלה), "שיר אהבה" (עפרה פוקס).

השירים שביצע כספי עצמו – המושמעים ביותר

כמבצע, "לא ידעתי שתלכי ממני" מוביל בפער גדול, ואחריו "ברית עולם" ו"מקום לדאגה". בהמשך הרשימה: "נח", "איך זה שכוכב", "הנה הנה", "כשאלוהים אמר בפעם הראשונה", "מה זאת אהבה", "עוד יבוא היום", "ילדותי השנייה", "עוד תראי את הדרך", "שיר עם נקי", "שלום עליכם", "ואותך", "שיר אהבה", "בלילות הקיץ החמים", "יום שישי חזר", "אליעזר בן יהודה", "ביום מסה" ו"סליחה".

אקו"ם נפרדת בצער עמוק מהיוצר

יו"ר דירקטוריון אקו"ם, יואב גינאי: "משפחת אקו"ם מרכינה ראש ונפרדת מאחד מעמודי התווך של התרבות הישראלית. מתי לא היה רק יוצר, אלא אדריכל של צלילים וגאון מוזיקלי שהצליח לזקק את הישראליות להרמוניות מורכבות, סוחפות ומרגשות. הוא כישף צלילים בוירטואוזיות יוצאת דופן עם פשטות נוגעת ללב, ויצק מקצבים רחוקים אל תוך השפה העברית בטבעיות שאין שנייה לה."

מנכ"ל אקו"ם, אסף נחום: "הצליל הייחודי ומורכבות ההפקה שאפיינו מתי כספי כיוצר מהווים נדבך משמעותי וחשוב מאין כמוהו במדף האלבומים והיצירה העברית. מתי כספי היה יחיד ומיוחד בדורו וזוהי אבדה גדולה לזמר והיצירה הישראלית. יהי זכרו ברוך."

אקו"ם מחבקת את המשפחה והחברים בשעה קשה זו.