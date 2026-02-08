אבל בעולם התרבות הישראלי: מתי כספי הלך לעולמו

תשעה חודשים אחרי שחשף שהוא מתמודד עם מחלת הסרטן: אחד הזמרים הגדולים בישראל, מתי כספי הלך לעולמו בגיל 76

תשעה חודשים אחרי שחשף שהוא מתמודד עם מחלת הסרטן: אחד הזמרים הגדולים בישראל, מתי כספי הלך הבוקר (ראשון) לעולמו בגיל 76.

מבית החולים איכילוב נמסר: "המרכז הרפואי ת״א איכילוב מודיע בצער על פטירתו של המוזיקאי מתי כספי במהלך הלילה, ומעביר את הודעת המשפחה:

"בלב כואב ועצב עמוק אנו מודיעים על פטירתו של בעלי האהוב ואבינו היקר, האור בחיינו נכבה. אהבתו ויצירתו שהשאיר תמיד ימשיכו להיות חלק מאיתנו לעד. היית ותישאר המהות לקיומנו״ אנו משתתפים בצער המשפחה. יהי זכרו ברוך"

תחילת הקריירה

מתי כספי נולד בשנת 1949 בקיבוץ חניתה. את דרכו המוזיקלית המקצועית החל בשירותו הצבאי בלהקת פיקוד דרום, שם היה שותף להרכבים "שלושת השמנים" וצוות הווי של הלהקה. כבר אז בלט ביכולות העיבוד שלו ובהלחנת להיטים כמו "אני מת".

עם שחרורו מהצבא בראשית שנות ה-70, החל כספי לפעול כסוליסט וכמעבד. בשנת 1972 חבר לשלמה גרוניך למופע "מאחורי הצלילים", שהציג גישה מוזיקלית ניסיונית. בשנת 1974 הוציא את אלבום הסולו הראשון שלו (המכונה "האלבום החום"), שבו ניגן בכל הכלים בעצמו – טכניקה שחזר עליה גם באלבומיו הבאים.

במהלך עשור זה פעל רבות בזירה הברזילאית: הוא הפיק את המופע "ארץ טרופית יפה" (1977) והוציא את האלבום "צד נוסף", שהתבסס על יצירותיו של סשה ארגוב בעיבודים חדשים. בתקופה זו הלחין כמה מהשירים המרכזיים בקריירה שלו, ובהם "ברית עולם" ו"ילד אסור ילד מותר".

פריצה

בשנות ה-80 ביסס כספי את מעמדו כמפיק מוזיקלי דומיננטי. הוא הפיק את אלבומי הפריצה של ריקי גל ("ריקי גל" ו"מה זאת אהבה"), הלחין עבורה את מרבית שיריה ועיבד אלבומים לאמנים כמו חוה אלברשטיין ובנזין. בשנת 1987 הוציא את האלבום "סוף היום", שזכה להצלחה מסחרית גדולה.

צילום: מתי כספי עם חנה לסלאו ואבא אבן ב-1984

בתחילת שנות ה-90 עבר כספי להתגורר בארצות הברית וקנדה למשך מספר שנים, תקופה שבה צמצם את פעילותו בישראל. עם חזרתו לארץ ב-1997, שב להופיע ולהקליט, והוציא את האלבום "עולם אחר".

השנים האחרונות והמחלה

בשנים האחרונות המשיך כספי בפעילות מוזיקלית ענפה שכללה סיבובי הופעות עם אמנים שונים, איחודים של "מאחורי הצלילים" עם שלמה גרוניך, והוצאת אלבומים חדשים כמו "נפש תאומה" (2010) ו"כמו בובה על חוט" (2017). לצד עבודתו כיוצר, שימש כשופט בתוכניות מוזיקה בטלוויזיה והמשיך להופיע על הבמות המרכזיות בישראל.

בשנים האחרונות כספי התמודד עם בעיות בריאות קשות – מחלה אוטואימונית שפגעה בראייה ובשמיעה, ולפני תשעה חודשים הודיע כי הוא חולה בסרטן בשלב מתקדם עם גרורות. טיפולים כימותרפיים, הקרנות, פיזיותרפיה ושורה של טיפולים אלטרנטיביים יקרים הביאו אותו לפתוח קמפיין גיוס המונים דרך עמותת "להושיט יד". היום הוא הלך לעולמו בגיל 76,אחרי קריירה מפוארת.







