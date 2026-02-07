אחרי סופ"ש לוהט; זה מה שיקרה השבוע: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בשבוע הקרוב ימשיך להיות חם ויבש. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וישרור אובך. הגשם יחזור לאיזור אחד.
יום ראשון: מעונן חלקית, עם עליה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה ויבש. ינשבו רוחות ערות, וייתכן אובך.
יום שני: מעונן חלקית, עם ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה, וייתכן אובך.
יום שלישי: מעונן חלקית, עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות ועליה בלחות.
יום רביעי: מעונן חלקית, עם ירידה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה, בצפון הארץ ייתכן גשם מקומי.
יום חמישי: מעונן חלקית, עם עליה קלה בטמפרטורות.
