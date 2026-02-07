{{ calendarTitle }}
א'
ב'
ג'
ד'
ה'
ו'
ש'
{{ day.day }}
{{ day.heb_date }}
מבזקים
סרוגים

אחרי סופ"ש לוהט; זה מה שיקרה השבוע: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בשבוע הקרוב ימשיך להיות חם ויבש. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וישרור אובך. הגשם יחזור לאיזור אחד. תחזית מזג אוויר

כ' שבט התשפ"ו
אחרי סופ"ש לוהט; זה מה שיקרה השבוע: תחזית מזג אוויר
. צילום: (צילום: Mikhail Starodubov / שאטרסטוק)

מזג אוויר בשבוע הקרוב ימשיך להיות חם ויבש. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וישרור אובך. הגשם יחזור לאיזור אחד.

יום ראשון: מעונן חלקית, עם עליה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה ויבש. ינשבו רוחות ערות, וייתכן אובך.‏

יום שני: מעונן חלקית, עם ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה, וייתכן אובך.

יום שלישי: מעונן חלקית, עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות ועליה בלחות.‏

‏יום רביעי: מעונן חלקית, עם ירידה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה, בצפון הארץ ייתכן גשם מקומי.

יום חמישי: מעונן חלקית, עם עליה קלה בטמפרטורות.

מזג אוויר מזג האוויר תחזית מזג אוויר תחזית מזג האוויר גשם שמש קור חום קיץ חורף השירות המטאורולוגי רוחות אובך