רוטמן: "לא צריך מבחני גזע שיצר אהוד ברק"

ח"כ שמחה רוטמן הגיב הערב (מוצאי שבת) לפרסום דבריו של אהוד ברק על כך שזו הייתה טעות להעלות לארץ את יהודי עדות המזרח: "מי שרוצה להצטרף לעם שלנו לא צריך לעמוד במבחני טוהר גזע שייצר עבורו אהוד ברק".

דבריו המלאים: "הדברים נכתבו לקראת החוק שיעלה מחר לוועדת השרים לחקיקה הצעת החוק שלי שקובעת שלצרכי חוק השבות יוכר רק גיור כהלכה".

"הדבר הטוב ביותר שקרה למדינת ישראל מאז הקמתה זה עלייתם של יהודים מכל התפוצות. מארצות האיסלאם, מאשכנז, מארה"ב ומהמזרח הרחוק".

זהתוכנית של מי שהתייאש מעם ישראל



"אני לא יכול לחשוב על הנושא בלי שמהדהדת באוזניי צעקתו של בגין בנאום המפורסם שלו: "יהודים! אחים! לוחמים!" אהוד ברק מבין שהמחסום בפני הצפת ישראל בגויים היא מחיקתה של ההלכה ששמרה עלינו כעם למשך כל השנים. זו התוכנית של מי שהתייאש מעם ישראל".

"אנחנו לא מיואשים. אדוני ראש הממשלה, מחר תעלה לוועדת השרים לחקיקה הצעת החוק שלי שקובעת שלצרכי חוק השבות יוכר רק גיור כהלכה".

"הדוחף המרכזי להשבת ההגדרה הזו, שנהגה בעבר בישראל, היה הרבי מלובביץ'. איש לא יחשוד בו בחוסר אכפתיות מכל יהודי באשר הוא. בתי חב"ד שפזורים בכל העולם מעידים שההולכים בדרכו של הרבי מלובביץ' לא מוותרים על אף יהודי".

רוטמן מגיב לאהוד ברק: "היהדות היא לא גזע"

"אל מול הגזענות והסלקציה שאנשים מסוגו של אהוד ברק מתכננים, אנחנו לא שוכחים לרגע שיהדות היא לא גזע. אין דרישה לצבע עור, שיער או עיניים"

"כבר ב-1960 קבע דוד בן-גוריון כי יהודי הוא מי ש'נולד לאם יהודייה או שנתגייר כהלכה'. התיקון שלנו לא בא לחדש, אלא להשיב את הצדק ההיסטורי ולעגן בחוק את מה שהיה ברור למקימי המדינה: שזהות יהודית נקבעת לפי מסורת הדורות".

"מי שרוצה להצטרף לעם שלנו לא צריך לעמוד במבחני טוהר גזע שייצר עבורו אהוד ברק. הוא צריך להגיד "עמך עמי ואלוהייך אלוהי" ולהצטרף לשרשרת ארוכה שמוליכה עד ליציאת מצרים ולאברהם אבינו. אדוני ראש הממשלה, זו צריכה להיות התשובה שלנו לעצמנו. זו גם צריכה להיות התשובה שלנו לאהוד ברק".