10 נקודות על פי חכמת ההמון לעולם הדייטים

בהמשך לטור הקודם ולמאות התגובות שהתקבלו, הנה עשר הנקודות שהרווקים והרווקות כתבו שמוטב להם להיכנס לרשימה הקדושה.

הנקודות פונות לרווקים ולרווקות כאחד:

1. גוסטינג

אם קבעת דייט עם בחורה שהשקיע במיוחד ולמרות אין ספור דייטים וכישלונות מצאה לנכון להגיע לפגישה ובמהלך הפגישה אתה מגלה שהיא ממש לא מה שחשבת, אפילו לא קרוב.

תהיה בן אדם וסיים את הקשר בצורה אנושית ומכבדת.

היעלמות היא לא אופציה מעבר לעובדה שהיא המעשה המשפיל ביותר שיכול להיות בעולם הדייטים כאשר המסר המתקבל הוא:

אני כל כך לא סופר אותך. את האישיות שלך ואת הטרחה שלך עד שאני אפילו לא הולך לבזבז עלייך פרומיל של השקעה בכדי לסיים את הדייט הזה בצורה ראויה.

2. אל תמקבל

קיבלת הצעה. אישרת. דיברת עם הבחורה. קבעתם לצאת ואז קיבלת עוד הצעה אטרקטיבית יותר?

בטל את ההצעה הראשונה אם נראה לך שגם ככה אתה הולך לכוון את עצמך להצעה השניה.

רק אל תתחיל לצאת ולבדוק ואז בפגישה השניה או השלישית למקבל ולצאת עם הצעה אחרת שקיבלת תוך כדי.

זה מעליב. לא מקובל ובעיקר יביא אותך לפתחה של הקרמה איז א ביץ'

ולא, אתה ממש לא רוצה לפגוש את הקרמה שהיא במצב רוח כזה.

3 . אל תמרחי. אל תשלי. לא נראה לך? תחתכי

מעשה בבחור שישב עם בחורה בדייט הראשון וכיאה לג'נטלמן אמיתי הציע לשלם על הארוחה. כאמור בדייט הראשון:

הבחורה בטוב ליבה, הזמינה סלט ענק בעלות של שבעים שקלים.

לאחר ששבעה והזמינה בנוסף גם קינוח, ניגבה את פיה ואמרה לבחור בלי למצמץ בכלל:

"נראה לי שזה פחות מתאים. אתה בחור נהדר וג'נטלמן אבל אני מחפשת משהו אחר".

הבחור הנדהם סיפר לי שזכותה הלגיטימית של הבחורה לסיים את הקשר איתו לאחר דייט אחד, אולם להזמין מנה בשבעים שקלים, לתת לו את התחושה שיש דייט שני ובסוף לסיים.

זה לגמרי לא הוגן. קיצר...פחות.

4. תשחררי אותו מהאקס

לא, דייט ראשון וגם שני או שלישי זה לא ממש הפלטפורמה הראויה לספר לבחור על האקס שלך.

גם אם נפלת על בחור עם אינטליגנציה רגשית גבוהה או על פסיכולוג קליני, לא ממש יעניין אותו לשמוע מה עשית עם האקס ולמה הקשר שלכם הסתיים.

אין בחור שאוהב לחשוב שהבחורה שמולו משווה אותו כל הזמן לקשר הקודם שלה.

והכלל הזה תקף כמובן גם לגבי בחורות.

5. גבר, תזכור שיש חשיבות רבה לאיך שאתה מתייחס למלצרים שמגישים לך שירות

אם אתה מאלו שנותנים את הטיפ בנדיבות...תמשיך לתת. אין לך מושג כמה זה חשוב לבחורה להרגיש שהגבר שיושב מולה מעריך את האנשים שנותנים לו שירות.

ואם אתה בכלל רוצה לצאת טוב, אז ברגע שהמלצרית מתחילה לפנות לך את הכלים, תעזור לה ותפנה גם. לא בשביל לשחק איזה משחק צבוע, אלא כי אתה באמת מבין שיש בעזרה הזו משהו מקסים בהעברת המסר למלצרית: אני לא פלצן שחי בלה לה ובטוח שצריכים לשרת אותו.

6. אם הדייט הראשון לא היה זוועה, תנשום. עכשיו תנשום שוב. ותמתין. לפעמים זה יהיה שווה .

עוד מעשה בבחור שיצא עם בחורה ואחרי הדייט הראשון חשב לחתוך בגלל שהוא הרגיש שהוא לא ממש עף עליה בעיקר בקטע חיצוני.

מאחר שהיו לו במקביל עוד שתי הצעות הוא חשב שאין טעם באמת להתפשר כי גם ככה הוא על הסוס וההצעות הרי לא מפסיקות להגיע. בסופו של דבר הוא החליט להקשיב לבן דוד שלו שאמר לו שאם הוא לא יצא מהדייט בטראומה, ייתכן וכדאי לתת עוד הזדמנות בטח אחרי שהוא הבחין שלמרות הקושי הראשוני בעניין החיצוני הבחורה דווקא סוג של מצאה חן בעיניו.

היום הוא מסתובב עם עיניים אדומות לאור מחסור חמור בשינה כי ככה זה כשיש לך חמישה ילדים מתוקים מאותה הבחורה שלא מזמן חגגת לה עשרים שנות נישואין.

7. תקרא את המפה. תבין לבד. תיזום. יש דברים שלא צריכים להגיע עם ניקוד והכי חשוב: אם יש ספק. אין ספק ואל תשכח להתייעץ וללכת לליווי !

למרות שאנחנו חזק בעידן הבחורות העצמאיות והחזקות, עדיין יש קסם מובהק וברור לגברים שיודעים להוביל בביטחה:

גם אם הבחורה מרוויחה כפול ממך, היא מצפה שאתה תציע. אם היא רוצה או לא זה כבר לגמרי שלה.

אם היא באה בלי מכונית ובלי קשר להחלטה שלך אם להמשיך או לא את הדייט, ברור שאתה מציע לה לקחת אותה במידה ויש לך מכונית.

אם היא לא תרגיש בנוח איתך, היא כבר תלך בעצמה על אופציה אחרת.

תחשוב תמיד איך היית רוצה שהבחור יתייחס לאחותך שיוצאת לדייט.

סיימת את הדייט? נסה להתייעץ עם גורם שלישי. יכול בהחלט להיות שיש כל מיני דברים שאתה לא תדע כי אתה נוגע בדבר.

אם בא לך ליווי אישי ולקבל כלים, בכלל יצאת מלך. לפעמים זה כל ההבדל בין דייט שמסתיים בחתונה לעוד דייט.

8. הבחור הציע לך לשלם? אל תתני לו את התחושה שזה מובן מאליו. כי זה לא .

דייט מורכב מעשרות סיטואציות ומחוות. על פי רוב בחורה קולטת ישר עם מי יש לה עסק:

אל תתני לו אף פעם את ההרגשה שאת לוקחת את המחוות האלו כדבר מובן מאליו כי זה הכי לא סבבה שיש.

אם הבחור שואל אותך: "מה את רוצה להזמין? בשביל לתת לך את התחושה הטובה, נסי לתת לו את אותה התחושה בחזרה.

מחקרים עדכניים מראים שגם בחורים אוהבים שנותנים להם את התחושה שמעריכים את המחוות שלהם ולא לוקחים אותם כדבר מובן מאליו.

9. שים את הקלפים החשובים על השולחן. ואם לא בהתחלה בוודאי לא למשוך אותם יותר מידי. אל תהיה גס ואל תתן מחמאה בבוטות !

אתה גרוש? זכות הבחורה לדעת. אתה אלמן? זכות הבחורה לדעת. יש לך ילדים? זכות הבחורה לדעת.

נכון. יש מידע שלגיטימי לא להגיד אותו ישר על ההתחלה, אבל איך שלא הופכים את זה, אל תמשוך יותר מידי זמן ותיזכר אחרי חצי שנה.

כמו כן אל תמשוך דייט מאד ארוך ואז לא לענות לבחורה ואחרי לזה להמציא סיפור שאתה טס לחו"ל לחודשיים.

לא בטוח אם הבחורה בעניין שתיגע בה? אל! פשוט אל! בא לך בכל זאת? תשאל אם זה מתאים. אל תכפה את עצמך!

והכי חשוב: אל תחנך אף אחת! אתה הדייט שלה, לא המחנך שלה!

משהו בהתנהגות שלה לא מתאים לך? בהתנהלות? תשחרר אותך מהפוזה הפסיכולוגית ופשוט תמשיך בדייט.

אם היא הייתה רוצה לצאת לדייט עם המחנך שלה אתה לא היית כאן עכשיו.

10. פשוט תהיה מענטש! או אל תהיה וורידוס. דרושים בחורים נורמלים !

בסופו של דבר, דייטים זה הרבה יותר מכלל זה או אחר. דייטים זה קודם כל לנשום ולחוש את השני.

בואו, הדייטים יכולים להיות מבאסים. שואבים. לחוצים. מעיקים וכבדים.

והם גם יכולים לעוף בזרימה ולהיות סבבה. הכול תלוי על מי אתם נופלים ונופלות.

רוב הדייטים לא מסתיימים בחתונה ובכל זאת אם תיקחו את העניין של להנעים את הזמן של השני כמטרה גם אם אתם לא רואים אותה, לפחות תדעו שיצאתם בני אדם.

תהיו אתם. תהיו רגילים. אל תהיו יצורים. שזה אומר שאם ממש בא לכם לאכול את השאריות של הפיצה מהשולחן הסמוך?

פשוט דונט !

ואחד החשובים למרות שזה גם אחד הקשים: אל תגיעו כבויים. תשדרו שמחה ואופטימיות.

אנשים שמחים מרשימים יותר ומפזרים את אבקת הקסמים שלהם על כל הדייט.

אין לכם מושג כמה זה יכול להעיף את הדייט.

הא כן...גם אם אתם מחוקים טילים ולגמרי מותשים, אף פעם לא מזיק להתפלל קצת לפני.

אין תפילה שהולכת ריקם ומקסימום...תמצאו את עצמכם כעבור כמה זמן מתחת לחופה.

קחו בחשבון שגם זה קורה.