לפיד עונה לנתניהו במסמך משלו: "טענות שקריות, מניפולציה"

יאיר לפיד מגיב על טענות נתניהו במסמך תקיף, מאשים במניפולציה ושקרים סביב אירועי השבעה באוקטובר: "מניפולציה וניסיון להטיל אשמה על הכפופים לו"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד פרסם היום (מוצ"ש) מסמך תגובה חריף לגרסה שהגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו למבקר המדינה בנוגע לאירועי השבעה באוקטובר. לפיד טוען כי גרסת נתניהו היא "אוסף מקוטע, רשלני ועמוס שקרים", שנועד להנדס את המציאות ולהתחמק מהקמת ועדת חקירה ממלכתית.

מתוך המסמך צילום: מתוך המסמך של לפיד

קריסת ה"קונספציה": לפיד מדגיש כי "אבי-אבות המחדל" הוא מדיניות נתניהו לחיזוק חמאס כמשקל נגד לרשות הפלסטינית כדי למנוע את פתרון שתי המדינות. הוא מזכיר את ציטוט נתניהו מ-2019: "מי שרוצה לסכל מדינה פלסטינית צריך לתמוך בחיזוק חמאס".

ההתרעות המוקדמות: לפיד מעיד כי בעדכון ביטחוני באוגוסט 2023 נחרד מחומרי המודיעין שהצביעו על סכנת התלקחות, בעוד נתניהו הפגין "שאננות מופגנת". לפיד מציין כי הוא עצמו הזהיר במסיבת עיתונאים בספטמבר מפני עימות רב-זירתי.

התנהלות ביום הטבח: לפיד תוקף את העיכוב בתגובת רה"מ בבוקר ה-7 באוקטובר – קיום הערכת מצב ראשונה רק ב-09:50, כשלוש וחצי שעות לאחר תחילת המתקפה. כמו כן, הוא מצביע על סתירות בנוגע לשעת הגעתו של נתניהו לקריה.

האשמת ראשי המערכת: לפיד דוחה את טענות נתניהו כאילו ראש השב"כ "זייף" מסמכים או שהדרג הצבאי מנע חיסול בכירים. לטענתו, נתניהו ידע על הזרמת כספי קטאר לזרוע הצבאית של חמאס והתעלם מהמלצות גופי הביטחון לשנות את נתיב הכסף.

סוגיית הפועלים מעזה: בניגוד לטענת נתניהו, לפיד מבהיר כי הכנסת הפועלים הותרה ברציפות מאז 2017 תחת ממשלות נתניהו, וכי שנת השיא הייתה 2023, כולל אישור להגדלת המכסה שבוע בלבד לפני הטבח.

לפיד קובע כי נתניהו פעל מכוח תפיסה מדינית כושלת ומסוכנת, וכשל בתפקידו להגן על הגבולות ולהכין את גופי הביטחון. הוא חותם בקביעה כי ניתן היה למנוע את האסון בהתנהלות אחרת, ודורש שקיפות מלאה מול משפחות השכול והחטופים.