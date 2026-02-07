רגע מכריע: נתניהו יטוס לפגישת בזק עם הנשיא טראמפ

לשכת ראש הממשלה: "ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש עם נשיא ארה״ב דונלד טראמפ ביום רביעי הקרוב בוושינגטון, וידון עמו על המו״מ עם איראן". ראש הממשלה סבור שחייבים לכלול בכל מו״מ את הגבלת הטילים הבליסטיים והפסקת התמיכה בציר האיראני.

ההודעה מגיעה לאחר ששר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י כי הטילים הבליסטים לא יהיו בדיון.

מוקדם יותר פורסם כי פיצוץ מסתורי התרחש השבת בבניין המטכ"ל באיראן, שריפה פרצה. לא ברור מה המקור. טראמפ התייחס לשיחות עם איראן ואמר: "הם מאוד רוצים הסכם".