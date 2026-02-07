פיצוץ מסתורי באיראן, טראמפ: "הם מאוד רוצים הסכם"

פיצוץ מסתורי התרחש השבת בבניין המטכ"ל באיראן, שריפה פרצה. לא ברור מה המקור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לשיחות עם איראן ואמר: "הם מאוד רוצים הסכם".

דבריו המלאים: "גם לנו היו שיחות טובות מאוד על איראן. נראה שאיראן רוצה מאוד לעשות עסקה. אנחנו צריכים לראות מהי העסקה הזו. אבל אני חושב שאיראן נראה כאילו היא רוצה מאוד לעשות עסקה, כפי שהיא צריכה להיות".

בנוסף ארצות הברית קראה לאזרחיה שבאיראן: "אזרחי ארה"ב צריכים לצפות להפסקות אינטרנט מתמשכות, לתכנן אמצעי תקשורת חלופיים, ואם זה בטוח לעשות זאת, לשקול יציאה מאיראן דרך היבשה לארמניה או טורקיה".

טראמפ על איראן: "נראה איך זה יעבוד"

"בפעם הקודמת, הם אולי החליטו לא לעשות את זה, אבל אני חושב שהם כנראה מרגישים אחרת. נראה מה תהיה העסקה. היא תהיה שונה מהפעם הקודמת. ויש לנו ארמדה גדולה. יש לנו צי גדול שנוסע לכיוון הזה. הוא יהיה שם בקרוב מאוד. אז נראה איך זה יעבוד."

כזכור ביום שישי התקיימו סבב שיחות בין ארצות הברית לאיראן שהתקיימו באופן עקיף. בראש המשלחת האמריקנית עמדו שליחי הבית הלבן סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, ואת המשלחת האיראנית הוביל שר החוץ עבאס עראקצ'י.

בעיתון ה"וול סטריט ג'ורנל" דווח כי באופן חריג, גם מפקד פיקוד המרכז האמריקני (סנטקום), האדמירל בראד קופר, השתתף בפגישות - דבר שעורר זעם בטהרן, כשמקור דיפלומטי איראני הזהיר כי השתתפות גורם צבאי כלשהו מסכנת את השיחות.