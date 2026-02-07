בימים הקרובים: מענק של אלפי שקלים ישר לחשבון

בשורת משמחת לעשרות אלפי שכירים בישראל: המענק שחיכיתם לו הוקדם והוא ייכנס בימים הקרובים ישר לחשבון הבנק שלכם

בשורה חיובית לאלפי שכירים ועצמאיים הזכאים למענק עבודה (מס הכנסה שלילי): רשות המסים הודיעה היום על הקדמת תשלום הפעימה הרביעית והאחרונה של המענק עבור שנת המס 2024.

על פי הודעת הרשות, התשלום, שהיה אמור לעבור במועד מאוחר יותר, יועבר לחשבונות הבנק של הזכאים כבר ביום רביעי הקרוב, ה-11.02.2026. הכסף צפוי להופיע בחשבונות הבנק במהלך הימים הקרובים, בהתאם למועדי הזיכוי של הבנקים השונים.

ברשות המסים מדגישים כי המענק יופקד בחשבון הבנק המעודכן כפי שמופיע במערכות הרשות. מי שטרם עדכן את פרטי החשבון שלו או מעוניין לוודא שהפרטים נכונים, יכול לעשות זאת באמצעות האזור האישי באתר רשות המסים.

מענק עבודה משולם למי שעומדים בקריטריונים של רמות הכנסה מסוימות, במטרה להוות תמריץ ליציאה לשוק העבודה ולסייע לבעלי הכנסות נמוכות ובינוניות.