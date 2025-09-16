מענק עבודה המיועד לשכירים ולעצמאים בעלי הכנסה נמוכה, יועבר ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים כבר ביום חמישי הקרוב בשל חגי תשרי

בשורה משמחת לקראת חגי תשרי: רשות המסים הודיעה כי ביום חמישי, ה־18 בספטמבר 2025, יועבר לכ־201 אלף זכאים התשלום השני של מענק עבודה לשנת 2024.

סך כל הסכום שיחולק יעמוד על כ־410 מיליון שקל.

המענק, שמועבר ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים, נועד לשפר את מצבם הכלכלי של עובדים בשכר נמוך, לצמצם פערים כלכליים־חברתיים וגם לשמש כתמריץ להשתלבות מתמשכת בשוק העבודה. הגשת הבקשה נחשבת פשוטה וקלה, וניתן לעשות אותה בקלות באתר רשות המיסים.

המענק מחולק לארבע פעימות שנתיות. הפעימה השנייה, שמשולמת בדרך כלל ב־15 באוקטובר, הוקדמה השנה בשל חגי תשרי – ולכן תועבר כבר בספטמבר.

מי זכאי?

למענק זכאים שכירים ועצמאיים מגיל 21 ומעלה שהם הורים לילדים, או מגיל 55 ומעלה גם ללא ילדים – כל עוד הכנסתם עומדת בקריטריונים הקבועים במדריך מענק עבודה לשנת המס 2024.

נשים שכירות מעל גיל 60 (שנולדו אחרי ה־1 בינואר 1960) יכולות להגיש בקשה לקבלת מקדמה על חשבון המענק לשנת 2025, אם הן עומדות בתנאים. בנוסף, החל משנת 2024 ניתן מענק נוסף לעובדים שהם הורים לפעוטות.

ברשות מדגישים כי עדיין ניתן להגיש בקשות רטרואקטיביות למענק עבודה עבור שנת 2023, דרך האתר של רשות המסים, עד סוף דצמבר 2025. לדברי הרשות: "המענק מסייע למשפחות רבות להתייצב כלכלית בתקופה מאתגרת, וזו בדיוק הסיבה שהוא הוקדם השנה".