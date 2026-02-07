השירות המטאורולוגי בעדכון מדאיג

בשירות המטאורולוגי מסכמים את השבוע החולף ומעניקים הצצה לשבוע הקרוב, עם נתונים של החורף הנוכחי ועדכון מדאיג להמשך

מזג האוויר האביבי שפוקד אותנו בימים האחרונים אינו עומד להסתיים בקרוב: על פי תחזית השירות המטאורולוגי, הימים הקרובים יהיו חמים מהרגיל לעונה באופן ניכר, כאשר שיא החום צפוי להגיע כבר מחר (ראשון).

ביום ראשון תחול עלייה חדה בטמפרטורות בכל רחבי הארץ. בהרים ימדדו 23-24 מעלות, ובשפלה ובמישור החוף ייהנו התושבים מ-25-26 מעלות. המקומות החמים ביותר יהיו בקעת הירדן והערבה: בעין גדי צפויות 33 מעלות, ובאזור חצבה הטמפרטורות עשויות לטפס עד ל-34 מעלות. למרות החום הכבד, בשירות המטאורולוגי מציינים כי לא מדובר בשיאי חום היסטוריים לחודש פברואר, שכן בשנת 2016 נמדדו באזורים אלו אף 36 מעלות.

מתי יחזור הגשם?

המגמה החמה תימשך עד ליום רביעי, ורק אז צפוי שינוי במזג האוויר. ביום רביעי הטמפרטורות ירדו והגשם יחזור, אך חובבי החורף עשויים להתאכזב: המשקעים צפויים להתרכז בעיקר בצפון הארץ ויימשכו זמן קצר בלבד – מצהרי יום רביעי ועד חמישי בבוקר.

נכון לעכשיו, המפות הסינופטיות לא מראות אירוע גשם משמעותי באופק, לפחות עד למחצית השנייה של חודש פברואר. המשמעות היא שהיובש והחום היחסי ימשיכו ללוות אותנו בתקופה הקרובה, מה שמאפשר להשאיר את המעילים בארון, אך מעורר דאגה בקרב החקלאים.