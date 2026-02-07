טרגדיה בפתח תקווה: בת 60 חולצה משריפה ללא רוח חיים

בת 60 נמצאה ללא רוח חיים בשריפה בפתח תקווה, הכבאים שהגיעו למקום הזעיקו את כוחות הרפואה שקבעו את מותה

בת 60 נמצאה הלילה (ליל שבת) ללא רוח חיים בשריפה בפתח תקווה, הכבאים שהגיעו למקום הזעיקו את כוחות הרפואה שקבעו את מותה.

מדוברות כבאות והצלה נמסר: "עם הגעת הכוחות למקום, זוהה עשן שחור וסמיך היוצא מחלונות הדירה. לוחמי האש חתרו למגע עם האש תחת תנאים קשים של חום כבד ועשן סמיך הממלא את חלל המבנה. במהלך פעולות הכיבוי והסרקות נמצא אדם ללא רוח חיים בדירה".

דובר מד"א, זכי הלר: "בשעה 00:23 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון, על שריפה בדירה בקומה הרביעית בבניין מגורים בן 4 קומות ברחוב פרישמן בפ"ת. חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על אשה כבת 60 ללא סימני חיים וקובעים את מותה".

חובש רפואת חרום במד"א רונלד קייקוב ופאראמדיק מד"א פאדי חמדאן סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו עשן עפוף שיוצא מחלנות הדירה, הכבאים חילצו אלינו אישה כבת 60 מחוסרת הכרה, עם כוויות, היא הייתה ללא דופק וללא נשימה ונאלצנו לקבוע את מותה".



