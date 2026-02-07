הותר לפרסום: תומר אייגס הוא הקצין שמת בכלא הצבאי

5 שנים לאחר מותו, הותר כעת לפרסום כי קצין המודיעין מ-8200 שמת בכלא הצבאי בנסיבות מסתוריות הוא תומר אייגס. צו איסור פרסום עדיין חל על מרבית פרטי הפרשה

5 שנים לאחר פטירתו בכלא צבאי, כעת הותר לפרסום כי קצין המודיעין מ-8200 שמת בכלא הצבאי בנסיבות מסתוריות הוא תומר אייגס תושב חיפה.

צו איסור הפרסום צומצם בעקבות בקשת המשפחה.

פרשת מעצרו ומותו של קא"ב (קצין אקדמי בכיר) איגס היא אחת הפרשיות המורכבות והמושתקות ביותר שידעה מערכת הביטחון בשנים האחרונות. מה שהתחיל כמעצר חשאי של קצין מודיעין מבריק, הסתיים בטרגדיה בתוך כלא צבאי ובמאבק עיקש של משפחתו לחשיפת האמת.

איגס ז"ל היה קצין ביחידה טכנולוגית של אגף המודיעין, שנחשב לעילוי בתחומו. הוא תואר כקצין יצירתי ומסור שביצע עבודה יוצאת דופן. אלא שבספטמבר 2020, הוא נעצר והוגש נדו כתב אישום חמור בגין עבירות ביטחוניות קשות.

על פי הפרסומים שהותרו, תומר ביצע פעולות שפגעו קשות בביטחון המדינה. עם זאת, צה"ל הבהיר כי המניע שלו לא היה אידיאולוגי, הוא לא פעל בשליחות מדינת אויב ולא ניסה להשיג רווח כספי. מדובר היה במעשים שבוצעו ממניעים אישיים ועל דעת עצמו.

בשל רגישות המידע, הוטל על הפרשה איפול מוחלט – תומר הוחזק במעצר תחת זהות בדויה ("הקצין X"), ואפילו שמו נאסר לפרסום עד היום.

המוות בתא המעצר

בלילה שבין ה-16 ל-17 במאי 2021, בעיצומו של מבצע "שומר החומות", נמצא תומר ללא רוח חיים בתאו בבית הכלא הצבאי "נווה צדק". מותו הכה בהלם את משפחתו, שטענה כי על אף המצב המורכב, הוא לא הראה סימנים אובדניים.

בתחילה, הצבא ניסה לשמור על עמימות, אך בעקבות לחץ תקשורתי וציבורי, הוסרו בהדרגה חלק מצווי איסור הפרסום. חקירת מותו העלתה כי מדובר ככל הנראה בהתאבדות, אך משפחתו של תומר סירבה לקבל את הקביעה הזו ומתחה ביקורת חריפה על המערכת הצבאית – הן על כך שלא שמרו עליו כראוי והן על הניסיון "למחוק" את דמותו ואת זכויותיו.

לאחר מותו, התנהל מאבק משפטי וציבורי על אופן קבורתו והנצחתו. משפחתו דרשה להכיר בו כחלל צה"ל ולכתוב את שמו על המצבה הצבאית, בעוד בצה"ל התעקשו כי מכיוון שהשתחרר משירות במהלך מעצרו, הוא אינו זכאי לקבורה צבאית מלאה. בסופו של דבר, הושגה פשרה שבה שמו הונצח והוא הוכר כחלל צה"ל.

עם זאת מרבית פרטי הפרשה עדיין חוסים תחת צו איסור פרסום.