שבות רענן במתקפה: "סמוטריץ' בגד בציונות הדתית"

פעילת פורום נשות המילואימניקים, שהצטרפה לרשימתו של יועז הנדל, מדברת עם נווה דרומי בערוץ i24NEWS. על הגיוס: "אין שום היתר בעולם להכשיר השתמטות בזמן מלחמת מצווה". על הממשלה: "רוצים ממשלה ציונית רחבה, בן גביר בפנים, יאיר גולן פוטנציאל". וגם: דעתה על היועמ"שית ומערכת המשפט

בראיון באולפן i24NEWS עם המגישה נווה דרומי, יוצאת שבות רענן, ממובילות פורום נשות המילואימניקים ומצטרפת טרייה לרשימתו של יועז הנדל, למתקפה חזיתית נגד יו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', ומשרטטת את החזון הפוליטי שלה לממשלת אחדות ציונית.

רענן, המגדירה עצמה כ"אשת ימין" ומי שהצביעה בעבר לסמוטריץ', הסבירה את המעבר לפוליטיקה ואת האכזבה העמוקה מנציגיה בכנסת: "אנשים שאני הצבעתי להם, בצלאל סמוטריץ', אני מרגישה שהם לא מייצגים אותי והם מפקירים אותי והם לא מייצגים את הערכים שבשמם הצבעתי להם", אמרה רענן. "לכן עשיתי את המעשה הדמוקרטי ואמרתי להם שאם אתם לא תייצגו אותנו, אנחנו נאלץ לייצג את עצמנו".

" משקר לגבי התורה "

הביקורת המרכזית של רענן מופנית כלפי סוגיית חוק הגיוס וההתנהלות מול המפלגות החרדיות. "המקום הטבעי שהייתי אמורה לרוץ בו זה היה עם סמוטריץ', אבל סמוטריץ' החליט להפוך להיות פתק במפלגות החרדיות. לצערי הוא בוגד בערכים של הציונות הדתית, בוגד בערכים של הציונות הדתית לא פחות", הצהירה רענן בראיון.

היא הדגישה כי למרות הערכתה לפועלו ביהודה ושומרון, המצב הנוכחי בלתי נסבל מבחינה ערכית-דתית: "אתה לא יכול לקחת את ארץ ישראל, תורת ישראל ועם ישראל ופשוט גם לשקר לגבי התורה, שאנחנו יודעים שהתורה מצווה להתגייס לעזרת ישראל מיד צר, ואין שום היתר בעולם שאומר שבזמן מלחמת מצווה אפשר פשוט להכשיר השתמטות המונית שעם ישראל כל כך צריך חיילים".

ממשלה רחבה: בן גביר כן, מנסור עבאס לא

בנוגע להרכב הקואליציה העתידית, רענן מציגה קו של ממשלה ציונית רחבה ללא חרמות, אך עם קווים אדומים ברורים. "אנחנו רוצים ממשלה ציונית רחבה, אנחנו לא מחרימים אף אחד. בן גביר הוא ציוני חד משמעית", אמרה, אך סייגה לגבי רע"מ: "מנצור עבאס לדעתי לא... אנחנו רוצים את כל הגורמים הציוניים בממשלה".

רענן הפתיעה כשהצהירה כי לא תפסול ישיבה אפילו עם יאיר גולן, תחת תנאים מסוימים: "יאיר גולן הוא אצבע ציונית שיכולה להיות בממשלה ציונית רחבה... יש לך 90 מנדטים ציוניים במדינת ישראל, אפשר להרכיב מזה ממשלה". עם זאת, היא הבהירה כי "הרוב בממשלה הציונית הזאת הוא רוב ימני", וכי אם גולן ימשיך בקו הנוכחי, "הוא יהיה בחוץ".

גם לגבי ראש הממשלה נתניהו, רענן מתנגדת לחרמות אישיים, למרות הביקורת: "החרם על ביבי נתניהו הוביל אותנו לאסון... עם ישראל יותר חשוב מביבי נתניהו, בין אם אתה אוהב אותו ובין אם אתה לא סובל אותו".

על מערכת המשפט והיועמ"שית

רענן, שלמדה משפטים כדי "לתקן את מערכת המשפט מבפנים", התייחסה גם לסוגיות המשפטיות הבוערות. היא תומכת בפיטורי היועמ"שית בהרב-מיארה אך מסתייגת מההתנהלות סביב הנושא: "אני חושבת שממשלה יכולה לפטר יועמ"שית חד משמעית. אני חושבת שפיצול היועמ"ש זה אירוע שהיה צריך לקרות מזמן". עם זאת, היא הוסיפה: "הממשלה בהרבה מובנים זורקת את האחריות על היועמ"שית... אם הממשלה לא הייתה טובה עד עכשיו היא צריכה לפטר אותה".

בנוסף, קראה רענן לחקור את הפצ"רית ואת מערכת אכיפת החוק על מחדלי ה-7 באוקטובר: "צריך לחקור ולהעמיד אותה לדין... זה שלא חקרו את היועמ"שית עד עכשיו – אירוע הזוי". לגבי ועדת החקירה הממלכתית, הציעה רענן מודל שיגביר את האמון הציבורי: "אם משאירים את המינוי בידי העליון, זה צריך להיות עמית וסולברג ביחד כדי להרחיב את האמון בוועדה הזאת".

" בעלי בסבב חמישי "

בסיום הראיון הזכירה רענן את המניע האישי לפעילותה: "האיש שלי כמו כולם גויס ב-7 באוקטובר, הוא לוחם עכשיו בסבב חמישי. אני עם חמישה ילדים קטנים... האירוע האישי הוא גם אירוע לאומי פה".