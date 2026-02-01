האם לרווקים האלו אין אמהות או אחיות שיכולות להסביר להם איך אמורים להתנהל בדייטים? האם לבחורה הזו שפגעה אנושות ברווק ששיתף אותי, אין אחים שיכולים להסביר לה שצעד כזה יכול לשבור ולרסק את הדימוי העצמי?

אז ככה, בתקופה האחרונה קיבלתי עשרות שלא לומר מאות תגובות של רווקים ורווקות שענו לי מדם ליבם לשאלה ששאלתי:

בעקבות עשרות סיפורי בלהות שקיבלתי לאחרונה מרווקים ורווקות על התנהגויות הזויות ולא הולמות בדייטים, אילו הייתם צריכים לכתוב את עשרת הדיברות של ה'עשה' ו'אל תעשה' של עולם הדייטים, מהו הסעיף החשוב ביותר לדעתכם שהייתם מכניסים?

התשובות היו כל כך מתבקשות. אלמנטיות. מובנות. כאלו שגורמות לך לתפוס את הראש ולשאול: רגע רגע, אתן רוצות להגיד לי שזה אשכרה לא ככה? שבחורים באמת לא מתנהגים בצורה הזו?

אבל בגלל שבתוך עמי אנוכי יושב וגם התחתנתי ברווקות מאוחרת, אז השאלות לא באמת הפתיעו אותי. בטח אחרי שבחור אחד סיפר לי בקול חנוק שהוא קבע עם בחורה והוא ראה אותה והיא ראתה אותו ובלי להתבלבל בכלל היא המשיכה הלאה כי הוא כנראה לא התאים לתמונה שהיא קיבלה.

"אתה קולט שכל הצוות שלי בעבודה נסע לטיול מיוחד ואני וויתרתי על הטיול הזה בכדי לצאת לדייט הזה…אוכלים לנו כל הזמן ת'מוח על זה שבחורות משקיעות לקראת הדייט אז וואלה, גם אני השקעתי…טוב, לא ישבתי מול המראה וכו אבל כן…קניתי גם כמה חולצות חדשות, הגיע הזמן ונסעתי והתכוננתי ובום!

אשכרה הבחורה מתעלמת ממני כאילו שאני אוויר. אחי, אתה יודע איזו תחושה של השפלה זו? לא, באמת…רציתי למות. אני עד כדי כך דוחה בעינייך שלא בכבוד שלך אפילו לכבד את ההשקעה שלי ולשבת איתי לדייט של כמעט שעה? איזה עלוב…ומביך".

וחשבתי שאיך זה יכול להיות שדברים שאמורים להיות כל כך בסיסיים ואלמנטריים.

דברים של בין אדם לחברו

דברים שאתה אפילו לא צריך להיות כזה מענטש גדול בשביל להבין אותם, נהפכו למצרך כל כך נדיר, בטח מבול סיפורי הזוועות שנתקלתי בו מצד רווקים ורווקות? איך זה יכול להיות שרווק אפילו לא מחזיר צלצול לרווקה אחרי שהיא השקיעה במיוחד ובאה להיפגש איתו?

איך זה יכול להיות שבחור יושב עם בחורה ואחרי דייט ראשון של שעתיים מתחיל אפילו לא לרמוז לה שהוא ממש מצפה שמהדייט הראשון הזה הם יזרמו לדירה שלו או שלה כי הוא חושב שזה ברור שהיא צריכה להיות בעניין שלו ולמרות שהיא מבהירה לו שהוא דווקא נחמד, אבל היא ממש לא בעניין בצורה כזו ובטח בפגישה ראשונה הוא פשוט מתהפך עליה, מזמין חשבון ואפילו לא נותן לה להסביר את עצמו תוך כדי כך שהוא גורם לה להרגיש אשמה?

האם לרווקים האלו אין אמהות או אחיות שיכולות להסביר להם איך אמורים להתנהל בדייטים? האם לבחורה הזו שפגעה אנושות ברווק ששיתף אותי, אין אחים שיכולים להסביר לה שצעד כזה יכול לשבור ולרסק את הדימוי העצמי?

וממתי דייטים נהפכו לחוויה כל כך מבהילה שרווקים ורווקות רק מתפללים שלא ייפלו על איזה ווירדוס שהולך לבאס להם את הצורה והם בסך הכול חיפשו אהבה?

אבינועם הרש, מחנך ומעביר שיחות להורים ונוער.