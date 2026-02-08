ישראל נערכת למלחמה רב זירתית

במערכת הביטחון הישראלית עוקבים בדאגה עמוקה אחר המשא ומתן המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. על פי הדיווח באתר 'וואלה', לפי הערכות מומחים, המנהיג העליון עלי חמינאי רואה בנשק הגרעיני ובארסנל הטילים הבליסטיים ערובה בלעדית להישרדות משטרו, ועל כן אין לו כל כוונה לוותר עליהם באופן מהותי.

המלכוד הישראלי: "הסכם מקלט" מול חופש פעולה





צה"ל נערך להסלמה רב-זירתית

החשש המרכזי בירושלים הוא כי איראן תסכים לכל היותר ל"דחייה זמנית" בלבד של תהליכי הפיתוח, בעוד שמיקום האורניום המועשר לרמה גבוהה נותר לא ידוע. במקביל, טהראן ממשיכה לתחזק מערך טילים עצום המכוון ישירות לעבר העורף הישראלי, נכס שלדברי גורמי ביטחון המשטר לא יניח מידיו.

גורמים ביטחוניים מעריכים כי המשא ומתן במתכונתו הנוכחית עלול לפגוע באינטרסים של ישראל. בנקודת הזמן הזו, המערכת מסמנת שני תרחישים מרכזיים להסכם:

"הסכם מקלט": תרחיש מסוכן שבו ההבנות בין וושינגטון לטהראן ימנעו מישראל לתקוף את מתקני הגרעין ויעניקו למשטר האייתוללות חסינות דה-פקטו. "הסכם פתוח": מודל הדומה להסכם האמריקני מול החות'ים, שבו למרות קיומן של הבנות, לישראל נשמר חופש פעולה מלא לתקוף ולהסיר איומים ביטחוניים באופן עצמאי.

האופציה המועדפת על חלק מהבכירים במצב הנוכחי היא דווקא פיצוץ בשיחות, שיאלץ את ארצות הברית לעבור לאופציה צבאית. מתקפה אמריקנית רחבה היא בעלת הסיכוי הגבוה ביותר להשמיד חלקים נרחבים מפרויקטי הגרעין והטילים, ואולי אף להוביל לערעור יציבות המשטר.

על רקע השיחות, בצה"ל לא לוקחים סיכונים ומגבירים את המוכנות לכל תרחיש. החשש הוא כי פיצוץ במו"מ יוביל את איראן להפעיל את "שלוחותיה" ברחבי המזרח התיכון כדי לפגוע בישראל ולגרור תגובה צבאית.

בתרחיש של מתקפה אמריקנית, צה"ל עשוי למצוא את עצמו במעורבות מלאה בתקיפות או במתן סיוע לוגיסטי ומבצעי לצבא ארה"ב. הימים הקרובים יהיו קריטיים להבנת מסגרת ההסכם, כאשר במערכת הביטחון מזהירים כי כרגע האיראנים מפרשים את המדיניות האמריקנית כהססנית, מה שרק מגביר את תעוזתם.