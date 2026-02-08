אבל בעולם הכדורסל: דיוויד פדרמן מבעלי מכבי ת"א הלך לעולמו

מכבי תל אביב הודיעה הבוקר (ראשון) כי דייויד פדרמן מבעלי המועדון הלך לעולמו בגיל 81: "ליווה את מכבי תל אביב במסירות, באהבה ובמחויבות עמוקה. איש ערכי, פטריוט ישראלי ואוהב אדם".
ההודעה המלאה: "מועדון הכדורסל מכבי תל אביב מודיע בצער ובכאב עמוק על פטירתו של דייויד פדרמן ז"ל, מבעלי המועדון, אשר הלך לעולמו לפנות בוקר בביתו כשהוא מוקף ברעייתו וילדיו, בגיל 81".
"פדרמן היה מכביסט אמיתי ואיש מכבי תל אביב לאורך כל חייו, דמות מרכזית ומשמעותית במשפחת המועדון במשך עשרות שנים".
"הוא ליווה את מכבי תל אביב במסירות, באהבה ובמחויבות עמוקה. איש ערכי, פטריוט ישראלי ואוהב אדם. הנהגתו ותרומתו האדירה למכבי תל אביב ולקהילת הספורט הישראלי תיזכר לעד".
מועדון הכדורסל מכבי תל אביב משתתף בצערה הכבד של משפחת פדרמן ומביע תנחומים מעומק הלב, יהי זכרו ברוך".
