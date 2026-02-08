סערה בעקבות דבריה של שבות רענן: "נחצו קווים אדומים"

מנכ"ל מפלגת "הציונות הדתית", יהודה ולד, פרסם פוסט חריף בו הוא יוצא נגד שבות רענן (מס' 2 של יועז הנדל) ויו"ר המפלגה לשעבר נפתלי בנט, בעקבות כינויי "בוגד" שהופנו כלפי שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

"נחצו קווים אדומים", פתח ולד את דבריו. "כך כינתה שבות רענן בראיון בסוף השבוע את בצלאל סמוטריץ' – 'בוגד בערכים'. גם נפתלי בנט קרא לו בוגד בשבוע שעבר. זה הרי לא רק סמוטריץ', יש ראשי ישיבות הסדר ומכינות, קצינים בכירים והמוני לוחמי מילואים שחושבים כמוהו. האם גם הם בוגדים בערכי הציונות הדתית?!".

"הלשכה בהרכב חסר כבר שנתיים"

ולד הדגיש את המחיר האישי והמשפחתי שמשלמים נציגי המפלגה במלחמה הנוכחית: "לסמוטריץ' יש שני ילדים לוחמים בצנחנים ובגבעתי. בן דודו, עמישר בן דוד הי"ד, נפל במלחמה. רבים מאוד מבני משפחותיהם של השר סופר והשרה סטרוק משרתים מאות ימי מילואים. הלשכה של שר האוצר ואני כבר שנתיים בהרכב חסר כי כולם נלחמים בעזה, בלבנון ובסוריה".

לדבריו, הניסיון לצייר את המפלגה כמי שמתנגדת לגיוס חרדים הוא עיוות של המציאות. "אין עוד מפלגה בכנסת שאנשיה משרתים במילואים כל כך", כתב ולד. "אנו רוצים לגייס את אחינו החרדים לא פחות מכל אחד אחר – גם כי זה אמיתי תורנית ומוסרית וגם כי צריך אותם ביטחונית. אפשר לחלוק על הדרך להגיע ליעד, זה אכן מורכב, אך להאשים בבגידה זו חרפה".

"שותפות עם יאיר גולן ועמרי רונן"

ולד תקף את החיבורים הפוליטיים של המחנה המתנגד לסמוטריץ', וטען לצביעות בשיח האחדות שלהם: "יאיר גולן מבחינת שבות רענן ובנט הוא שותף לגיטימי לממשלה. עמרי רונן, שהוביל את 'אחים לנשק' ואת הסרבנות, הודיע בסוף השבוע שהוא מצטרף למחנה הזה".

לסיכום כתב מנכ"ל המפלגה: "הם מדברים הרבה על תקווה, שינוי ואחדות, אבל בפועל מתנהלים הפוך מזה בשיח של שיסוי ושנאה. עם ישראל זקוק להנהגה מאחדת ואמינה, ולא למי שמוביל שיח כזה. הציונות הדתית זה הציבור ששלח אותנו לכנסת ושאליו אנחנו חוזרים הביתה – ציבור שלא עזבנו ולא נעזוב לעולם".