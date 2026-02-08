"באופן דחוף": בישראל חוששים מהמהלך של איראן

מערכת הביטחון נערכת לקראת האפשרות שארה"ב ואיראן יגיעו להסכם בקרוב. פרשננו הצבאי קובי פינקלר, מונה שישה סעיפים עליהם ישראל לא תסכים לוותר. עוד הוא חוש: זו הסיבה לפגישה הדחופה בין נתניהו לטראמפ

בהמשך לדיווחים על כך שארה"ב ואיראן מנהלות מו"מ ועשויות להגיע להסכם, פרשננו הצבאי קובי פינקלר, טוען כי בין ישראל לארה"ב, אין הסכמה מלאה על עיקרי השיחות. עוד עוד חוש, את הסיבה לפגישה הדחופה בין נתניהו לטראמפ.

בדבריו הוא טוען כי לפי השיחות המתגבשות שהיו בסוף השבוע בעומאן הדרישות הישראליות כפי שהוצגו בידי מערכת הביטחון אינן עומדות בקנה אחד עם האמריקנים וזו הסיבה לטיסה הדחופה של נתניהו לארצות הברית.

לפי גורמים בישראל ישנם שישה סעיפים שבהם ישראל לא מוכנה ולא יכולה לוותר באף שלב מכל השלבים.

הראשונה שבהם היא אפס העשרה של אורניום לגרעין. הדבר השני הוא אפס יכולות העשרה שזה דבר אחר מהנושא של העשרה. אלו היכולות שתהינה בעתיד.

הדבר השלישי שגם הוא קשור לנושא הגרעין הוא הוצאת כל החומר המועשר מאיראן כלומר כל שלוש המרכיבים הראשונים שעליהם מתעקשת ישראל קשורים בגרעין ואלו הדברים שגם הציג ראש אגף המודיעין שלומי בינדר לפני כעשרה ימים בוושינגטון, המשיך אותם ועלה במדרגה גבוהה יותר ראש המטה הכללי אייל זמיר בסוף השבוע האחרון בוושינגטון עם הגנרל קיין מפקד הכוחות אמריקנים.

והדבר הרביעי לקראת ביקורו של ראש הממשלה השבוע בוושינגטון הוא הגבלת טווח הטילים האיראנים עד כדי 300 קילומטרים. כלומר יש אפשרות לאיראנים להגן על עצמם מסביב מכל אויביהם מסביב . זה בהחלט גם מקובל על ישראל אבל לא לטווח של 2000 קילומטרים כי זה כדי רק לפגוע בישראל ובנכסיה.

הדבר החמישי הוא פירוק הציר השיעי כלומר כל השלוחות של הפרוקסי- התימנים החותים, המיליציות בעיראק, עזה, סוריה וכמובן מעל הכל בחלק הצפוני שלנו הנושא של חיזבאללה והתעצמותו.

והדבר האחרון והשישי שחשוב ביותר בדרישה הישראלית הוא פיקוח צמוד איכותי ואמיתי לכל מה שיש בהסכם הזה.

כלומר לפני שמסירים את הסנקציות מעל איראן ישראל עומדת על כך שיהיה גם פיקוח צמוד גם איכותי וגם אמיתי בכל הסוגיות הללו.

אז אם נסכם שישה סעיפים עליהם אמור ראש הממשלה לדבר עם הנשיא האמריקני ביום רביעי הקרוב כאשר הוא יצא לוושינגטון - זאת גם דרישת מערכת הביטחון וזו הסיבה למפגש הדחוף.