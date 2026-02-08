בישראל נפרדים ממתי כספי: "עבר לדאוג לנו מלמעלה"

בישראל נפרדים מהזמר מתי כספי שהלך לעולמו. נשיא המדינה ספד: "מגדולי היוצרים הישראליים בדורנו, עבר לדאוג לנו מלמעלה"

נשיא המדינה יצחק הרצוג נפרד מהזמר מתי כספי שהלך הבוקר (ראשון) לעולמו: "מוקדם מדיי נפרד מאיתנו מתי כספי, מגדולי היוצרים הישראליים בדורנו, ועבר לדאוג לנו מלמעלה"

דבריו המלאים: "כמו בשורה באחד משיריו הבלתי-נשכחים – "מישהו דואג לי שם למעלה" - מוקדם מדיי נפרד מאיתנו מתי כספי, מגדולי היוצרים הישראליים בדורנו, ועבר לדאוג לנו מלמעלה".

מתי כספי ובועז שרעבי | צילום: מיקי צרפתי צילום: מיקי צרפתי

"ואנחנו נשארנו עם יצירותיו המופתיות, עם המנגינות שעשו חסד עם טקסטים נפלאים והעניקו להם חיי נצח, עם הלחנים שעיצבו את המוסיקה הישראלית עשרות שנים, עם העיבודים בהם ניכרה כל-כך טביעת האצבע הייחודית שלו".

"משך כמעט שישה עשורים ליווה אותנו כשרונו הענק: הילד מקיבוץ חניתה שכבר בגיל חמש ניגן במספר כלים היה לחייל בלהקת פיקוד הדרום, זמר עם קול ייחודי שקל כל-כך לזהות, מפיק מוסיקלי שפתח דלתות בפני זמרות וזמרים רבים, וגם איש מיוחד עם חצי חיוך בזווית הפה וחוש הומור שאפשר היה לפגוש רק אצלו".

מיקי זוהר: "מתי כספי נגע בנשמות של כולנו"

"מתי כספי איננו, אבל תרומתו למוסיקה הישראלית ולחיינו נוכחת כל-כך ותמשיך ללוות את עולם התרבות שלנו לדורות קדימה. תנחומיי למשפחתו ולכל אוהביו. יהי זכרו ברוך".

שר התרבות והספורט מיקי זוהר נפרד גם הוא בכאב ממתי כספי: "בצער גדול אנו נפרדים היום ממתי כספי, הזמר והיוצר הענק שנגע בנשמות של כולנו והביא קלאסיקות שהפכו לנכסי צאן ברזל במוזיקה הישראלית.

" שירים כמו ״ברית עולם״ ו״מה זאת אהבה״ ליוו דורות של ישראלים ברגעים היפים והכואבים ביותר, והפכו לפסקול של אהבה ותקווה. מורשתו תמשיך להדהד עוד שנים רבות. יהי זכרו ברוך".

שלמה ארצי: " שום מנגינה ושום שיר של מתי לא ילכו לאיבוד"

גם בעולם התרבות נפרדו מכספי. שלמה ארצי כתב: "מתי כספי ז"ל היה מהמופלאים במלחינים בארצנו. זמר נפלא, אבן דרך. שיריו תמיד המריאו גבוה מעל המגדלים והענבלים, כדברי "שיר היונה" הנהדר שלו ושל שמרית אור, שהוא ונתנאלה שרו".

"שום מנגינה ושום שיר של מתי לא ילכו לאיבוד עם לכתו המעציב כל כך, ואנחנו שוב בכינו הבוקר. יהי זכרך ברוך, מתי. תודה על כל השירים שהשארת לנו".

עברי לידר התייחס גם הוא לפטירת מתי כספי: "מתי יקר, תודה על השירים. תודה על המילים והלחנים, על יצירות מופלאות שנכנסו לנו ללב והפכו לפסקול חיינו תודה על רגעים שחווינו בזכותך ועל רגעים שעוד נחווה עם המוזיקה שלך שתשאר כאן לתמיד".

"השארת אחרייך יופי, עומק ואמת. מורשת מפוארת של צלילים שלא מתיישנים ושירים שימשיכו להתנגן גם כשאתה כבר לא כאן".

ארגון עילם: " שיריו ליוו ועוד ילוו דורות רבים"

עילם – ארגון התמלוגים של המוסיקאים המבצעים בישראל כתבו: "הארגון מצטער על הבשורה הכואבת עם פטירתו של מתי כספי, מגדולי המבצעים והמלחינים שידעה המוזיקה הישראלית".

מתי כספי היה מוזיקאי רב־תחומי ורב־עומק: מבצע, נגן וזמר, מפיק, מלחין ומעבד, ומאושיות התרבות והמוזיקה בישראל. יצירתו הענפה, כישרונו יוצא הדופן ונגינתו במגוון רחב של כלי נגינה הותירו חותם עמוק בפס הקול של חיינו".

שיריו ליוו ועוד ילוו דורות רבים, וביצועיו הגיעו כמעט לכל בית בישראל – מקטן ועד גדול. עילם שולחת את תנחומיה הכנים למשפחת כספי עם פטירתו של מתי היקר, שהיה חבר ותיק, מוערך וקרוב של עיל״ם".