מגישת הטלוויזיה פנתה לחוטפי אימה: "זה יקר לנו, נשלם כל סכום"

מגישת הטלוויזיה המפורסמת סוואנה גאת'רי שאימה נחטפה פרסמה סרטון עם אחיה בו הם אישרו כי הם קיבלו מסר מחוטפי האם. הם פנו אליהם: "זה יקר לנו מאוד, ואנחנו נשלם".

מגישת הטלוויזיה המפורסמת סוואנה גאת'רי שאימה נחטפה פרסמה אמש (שבת) סרטון עם אחיה בו אישרו האחים כי הם קיבלו מסר מחוטפי האם. הם פנו אליהם: "זה יקר לנו מאוד, ואנחנו נשלם".

"קיבלנו את ההודעה שלכם ואנחנו מבינים. אנחנו מתחננים אליכם כעת להשיב אלינו את אמא שלנו כדי שנוכל לחגוג איתה. זו הדרך היחידה שתביא לנו שקט. זה יקר לנו מאוד, ואנחנו נשלם", פנו האחים בדמעות לחוטפים.





לפני כשבוע נעלמה ננסי גאת'רי אימה בת ה-84 של המגישה האמריקאית. בשבוע שעבר היא אמרה: "היא בת 84. הבריאות שלה, הלב שלה, שבריריים. היא חיה בכאב מתמיד. היא ללא שום תרופות. היא זקוקה להן כדי לשרוד, והיא זקוקה להן כדי לא לסבול".