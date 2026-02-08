דיווחים ערבים: חיל האוויר תוקף ברפיח

בהמשך להפרות החוזרות של ארגון הטרור חמאס, צה"ל תקף מהאוויר ברפיח שבדרום רצועת עזה. כך על פי דיווחים ערבים.

בהמשך להפרות החוזרות של ארגון הטרור חמאס, צה"ל תקף הבוקר (ראשון) מהאוויר ברפיח שבדרום רצועת עזה. כך על פי דיווחים ערבים.

ביום שישי לראשונה מזה חודשים: צה"ל תקף בשכונת זייתון בעיר עזה לאחר שדובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, פרסם הוראת פינוי לתושבי בניין.

"זו אזהרה דחופה לתושבי זיתון בין רחוב אמ אל-מון ואל רחוב מעמדני בריה, ובפרט בבניין המסומן באדום והנמצאים בקרבתו" נאמר. "צה"ל עתיד לתקוף בקרוב את המבנה בעקבות הימצאות לתשתיות טרור של חמאס בתוכו או בקרבתו. למען שלומכם אתם נדרשים להתפנות באופן מיידי למרחק של מעל 100 מטר מהמרחב".