מועצה ביו"ש תעלם? הדיון שיתקיים בבית הדין לעבודה

מועצת שער שומרון תעלם? היום (ראשון) מתכונן בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים דיון בעתירה על איחוד שתי רשויות ביו"ש.

שער שומרון (10,000 תושבים) הוקמה בשנת 2022 מאיחוד של היישובים שערי תקווה ועץ אפרים. היא מקיפה את אלקנה (5,000) תושבים. לפני כחצי שנה משרד הפנים המליץ לאחד ביניהם. מועצה מקומית סמוכה נוספת, אורנית נמצאת בתהליכי שיקום כלכלי ולכן כרגע לא מצטרפת לאיחוד.

עובדי שער שומרון: "תשהו את האיחוד"

האיחוד נעשה בדחיפת ראש המועצה של שער שומרון אבי רואה. לאור שלבי ההקמה שבהם נמצאת שער שומרון והעובדה שהיא מועצה צעירה, עם הקשיים התקציביים שלה, משרד הפנים החליט שאלקנה תהווה את הרשות המאחדת.

משרד הפנים חתמו על האיחוד לפני חודשיים והוא יכנס לתוקף בחתימת אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט. עובדי שער שומרון עתרו בדרישה להשהות את האיחוד, ולקיימו בצורה מסודרת. לטענתם כרגע עובדי אלקנה "מוגנים" ולעומת זאת עבודתם בסכנה.

מקומם של עובדי אלקנה שהיא המועצה הראשית, יהיה מוגן, ואילו עובדי שער שומרון יצטרכו להוכיח את עצמם מחדש לצורך קבלה לתפקיד במועצה החדשה. העובדים לא עתרו לעצור את האיחוד אלא רק לעצרו ולקיימו בצורה מסודרת. הם יקיימו היום הפגנה מול הדיון בית הדין.



