צבי יחזקאלי מופתע: "זו החלטה מאוד משמעותית"

צבי יחזקאלי מזהיר: "כל מה שקרה אחרי – זה טרור"

צבי יחזקאלי מזהיר: "כל מה שקרה אחרי – זה טרור" צילום: צבי יחזקאלי (צילום: יונתן זינדל / פלאש90)

הפרשן לענייני ערבים צבי יחזקאלי, התייחס להחלטה להפקיע בתים בקריית ארבע ולכך שפלסטינים יוכלו למכור קרקעות ליהודים.

בדבריו הוא אמר: "הבוקר יצא לי להגיע לקרית ארבע ואני נוסע בדרך מקרית ארבע למערה, מסתכל על כל הבתים שנגאלו, בתים שיהודים גאלו את רכושם מאז הטבח הנורא ומאז גירוש היהודים מפה. ונזכר שביממה האחרונה נלקחה החלטה מאוד מאוד משמעותית. לפעמים ההחלטות המשמעותיות לא מקבלות מקום.

ההחלטה היא על כל העניין של יחסי קרקעות ובעלויות ואישורי בנייה וכל מה שהיה קשור במנהל האזרחי בחוק ירדני, שבעצם לא התיר כמעט ליהודים לעשות עסקאות. אני מכיר את זה מכניסתה של הרשות הפלסטינית שהייתה רוצחת מי שהיה מוכר אדמה".

עוד הוא הוסיף: "כי הסיפור זה האדמה, אפשר לומר שלולא השבעה באוקטובר זה אולי לא היה קורה, אבל ברגע שפלסטיני רוצה למכור בית ויכול למכור את זה היום ליהודי, ואין את כל החשאיות סביב העניין הזה - זה מהלך עצום! זה מהלך שמעיד בעיקר על דבר אחד: בעלות. מי בעל הבית?

תמיד כשהייתי מסתובב פה בין הפלסטינים היו אומרים לי: 'אתם לא מתנהגים כמו בעלי בית. וכשאתם לא מתנהגים כמו בעלי בית, אנחנו חושבים שאנחנו בעלי הבית'. ואני חושב שביהודה ושומרון, כמובן גם בעזה, לאט לאט אנחנו מתחילים להתנהג כמו בעלי בית.

בעל בית הוא הבעל של הבית. ואם מנגנונים ביורוקרטיים לא נתנו לו לעשות את זה והוא משתחרר מהכבלים שלהם, הוא צועד עוד צעד בדרך הזו להראות את הבעלות. זה ארץ אבותינו. פה קבורים אבותינו - אברהם, יצחק ויעקב.

כשבאו לפה ב-67' החיילים, הערבים פה מסביב הוציאו דגלים לבנים כי אמרו: 'הנה באו היהודים לשחוט אותנו חזרה על מה שעשינו להם ברצח תרפ"ט'. אבל היהודים חילקו איתם את אולם התפילה. בסדר, זה דרכנו.

אבל הרב מרדכי אליהו שהיה אז, אמר לשייח': 'אנחנו נכנסים עם נעליים למערת המכפלה כי זה הבית של סבא וסבתא שלנו. לזה התגעגענו כל השנים'.

הקשר שלנו לאברהם ולאבות זה עיקר הכוח שלנו. זו בעלות הבית."







