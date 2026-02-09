מדינות ערב בגינוי לקבינט: "נועדו לכפות ריבונות ישראלית"

שרי החוץ של ירדן, איחוד האמירויות, אינדונזיה, פקיסטן, טורקיה, סעודיה, קטאר ומצרים פרסמו הצהרה משותפת בה גינו את החלטות הקבינט על יהודה ושומרון: "נועדו לכפות ריבונות ישראלית בלתי לגיטימית, ובכך להאיץ את ניסיונות הסיפוח הבלתי חוקי ואת עקירת העם הפלסטיני"

שרי החוץ של סדרת מדינות מוסלמיות - ירדן, איחוד האמירויות, אינדונזיה, פקיסטן, טורקיה, סעודיה, קטאר ומצרים - פרסמו היום (שני) הצהרה משותפת בה גינו את ההחלטות שהתקבלו אמש בקבינט המדיני-ביטחוני על יהודה ושומרון. בדבריהם טענו כי מדובר בצעדים בלתי חוקיים, שנועדו "לכפות ריבונות ישראלית בלתי לגיטימית".

בהודעה נאמר כי השרים "גינו בחריפות את ההחלטות והצעדים הישראליים הבלתי חוקיים, שנועדו לכפות ריבונות ישראלית בלתי לגיטימית, לבסס התנחלויות וליצור מציאות משפטית ומנהלית חדשה בגדה המערבית הכבושה, ובכך להאיץ את ניסיונות הסיפוח הבלתי חוקי ואת עקירת העם הפלסטיני. הם אישרו מחדש כי לישראל אין ריבונות על השטחים הפלסטיניים הכבושים".

"השרים הזהירו מפני המשך המדיניות הישראלית להתפשטות, והצעדים הבלתי חוקיים שנוקטת ממשלת ישראל, אשר מלבים אלימות וסכסוך באזור" נכתב. "עוד הביעו את דחייתם המוחלטת של פעולות בלתי חוקיות אלה, המהוות הפרה בוטה של ​​המשפט הבינלאומי, חותרות תחת פתרון שתי המדינות, ומייצגות פגיעה בזכותו הבלתי ניתנת לערעור של העם הפלסטיני לממש את מדינתו העצמאית והריבונית. הפעולות הללו גם חותרות תחת המאמצים המתמשכים לשלום ויציבות באזור".



עוד נטען כי ההחלטות הישראליות על ההתיישבות מהוות "הפרה ברורה של החלטות מועצת הביטחון של האו"ם, ובפרט החלטה 2334, המגנה את כל הצעדים הישראליים שמטרתם לשנות את ההרכב הדמוגרפי, אופיו ומעמדו של השטח הפלסטיני הכבוש מאז 1967, כולל מזרח ירושלים, וכן את חוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק משנת 2024, שקבעה כי מדיניותה ונהליה של ישראל בשטחים הפלסטיניים הכבושים ונוכחותה המתמשכת אינם חוקיים".

בסיכום השרים קראו לקהילה הבינלאומית "למלא את חובותיה המשפטיות והמוסריות ולחייב את ישראל לעצור את ההסלמה המסוכנת ואת הצהרות ההסתה של פקידיה. מימוש הזכויות הלגיטימיות של העם הפלסטיני להגדרה עצמית ולקיום מדינה, המבוססות על פתרון שתי המדינות בהתאם להחלטות לגיטימציה בינלאומית ויוזמת השלום הערבית, נותרה הדרך היחידה להשגת שלום צודק ומקיף המבטיח ביטחון ויציבות באזור".