"החלום שלי: להביא מיליון שקלים ולקנות בית לאמא". צפו בהצצה

הערב (שני) ישודר פרק חדש של המירוץ למיליון בקשת 12, ובמרכזו רגע אישי במיוחד של יותם אוחיון מהזוג "יותם ונופר" – צמד עורכי הדין שכבר מסמנים נוכחות חזקה בעונה.

יותם, שתמיד מדבר בגלוי על הדרך הקשה שעבר, פותח את הלב ומספר על המניע האמיתי שלו להגיע עד הסוף: לא רק לנצח, אלא להגשים חלום עמוק עבור האדם הכי חשוב לו – אמא שלו.

צפו בהצצה לפרק של "המירוץ למיליון":

באדיבות קשת 12

"לא באתי לפה סתם, אני רוצה את המיליון, אני צריך אותו", הוא אומר בקול חנוק מרגש. "כל החיים היה לי קשה. כל דבר שהשגתי בחיים – הזעתי, בסדר? במכללה למינהל יש לך הרבה אנשים שההורים שלהם שילמו להם על התואר... אני לא. אני עבדתי קשה, אמא שלי עבדה מאוד מאוד קשה".

"ובסוף אני יכול להביא לפה מיליון שקלים ולקנות בית לאמא שלי, שזה החלום שלי", משתף בכנות יותם. "אני רוצה שאמא שלי לא תצטרך להתחנן לבעלי דירה, לשלם להם את השכירות. אני רוצה לתת לה שיהיה לה את הביטחון שלה".

הוא משתף על דמותה של אימו: "היא אישה חזקה. אמא שלי ניצחה הכל לבד. לבד. היה לה מאוד מאוד קשה והיא גידלה אותנו, שלושה בנים, כמו לביאה. היא אף פעם לא נתנה לנו להרגיש שחסר לנו משהו, באמת, היא עשתה בשבילנו הכל. אם אני אוכל להסב לאמא שלי גאווה, זה יהיה הכל בשבילי. שהיא תראה אותי ותהיה גאה בי."

המילים האלה, שנאמרו בכנות מלאה, מזכירות לכולנו מה עומד מאחורי התחרות האינטנסיבית: לא רק הרפתקה מסביב לעולם, אלא סיפורים אנושיים, משפחתיים ומרגשים שנותנים למשתתפים כוח להמשיך.