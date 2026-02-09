לפיד לסרוגים "כשאנחנו חיזקנו את חמאס זה לא היה אותו דבר"

לשאלת סרוגים על העברת הכסף הקטארי לחמאס בתקופת ממשלתו ענה: "זה לא נכון, אנחנו הקשבנו להמלצות מערכת הביטחון".

לשאלת סרוגים על העברת הכסף הקטארי לעזה בתקופת ממשלתו אמר היום (שני) יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד: " הבעיה הייתה עם המזומנים, אנחנו הקשבנו להמלצות מערכת הביטחון"

לפיד לשאלת סרוגים

לפיד נשאל: "יצאת ובצדק נגד מסמך נתניהו שמשליך ממנו כל אחריות להתחזקות החמאס ולשבעה באוקטובר, אבל גם בממשלה שלך ושל בנט המשכתם להעביר את הכסף הקטארי לחמאס".

" גם אם זה לא היה במזוודות מזומנים, כולנו יודעים מי שולט ברצועה. אז למה שלא פשוט תודו כולכם שחיזקתם את החמאס?".

יו"ר יש עתיד ענה: "כי זה לא נכון, הבעיה הייתה עם המזומנים, אנחנו הקשבנו להמלצות מערכת הביטחון".

כזכור מוקדם יותר בפתח ישיבת הסיעה טען לפיד כי נתניהו זייף פרוטוקולים ודורש לדון בפתיחת חקירה פלילית בעניין. לפיד אמר כי בדיון שהתקיים ב-1.0 המליץ ראש השב״כ דאז רונן בר להיערך לסדרת תרחישי התלקחות בעזה. וכי באותו דיון המליץ הרמטכ״ל דאז רב אלוף הרצי הלוי להכין תוכנית מערכה ברצועת עזה.