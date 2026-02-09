מרזל נגד בן גביר: "יאללה, שמענו אותך"

אחרי התגובה של איתמר בן גביר לשופטים שהורו לו לקדם את רינת סבן, ברוך מרזל השיב במתקפה: "אללה, שמענו אותך… עכשית תסביר איך אתה יושב בממשלה שמעבירה סיוע לחמאס בזמן שחיילים ואזרחים קוברים את המתים שלהם?!"

עימות ברשת: פעיל הימין ברוך מרזל תקף היום (שני) את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, זאת בעקבות תגובתו לפסק הדין נגדו המחייב לאשר את קידומה של רפ"ק רינת סבן לדרגת סגן ניצב.

"יאללה, שמענו אותך… " כתב מרזל בתגובה לפוסט של בן גביר ברשת X. "עכשיו תסביר איך אתה יושב בממשלה שמעבירה סיוע לחמאס בזמן שחיילים ואזרחים קוברים את המתים שלהם?! איך אתה יושב בממשלה שבמעשים שלה נתנה לעזה מדינה פלסטינית אחרי הטבח הכי גדול שקרה כאן מאז השואה?!".

(ללא קרדיט)

עוד שאל את בן גביר: "איך, לעזאזל, הח״כים במפלגה שלך מצביעים בעד חוק קומוניסטי שמגן על מועצת הלול עד 2042, דורס חקלאים קטנים, סוגר שוק חופשי ומשמר קומבינות של ועדים ועסקנים?".