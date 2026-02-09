התפרצות כלבת בראש העין: 14 בני אדם הופנו לקבלת טיפול

משרד הבריאות עדכן היום (שני) על כלב נגוע בכלבת שאותר אמש בראש העין. 14 בני אדם שנחשפו לכלב הופנו לקבלת טיפול מונע נגד כלבת.

לפי הודעת המשרד, מדובר בכלב מעורב, בגודל בינוני ובצבע חום בהיר. "אנו מבקשים מכל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הנפתית פ"ת, טלפון 03-9051818, או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו על מנת לשקול מתן טיפול מונע" נמסר. "לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע יש לפנות לחדר מיון בבית חולים".

במשרד הוסיפו וקראו להורים "לברר עם ילדיהם אם היו במגע עם בעלי חיים חשודים ולפנות ללשכת הבריאות בדחיפות. בעלי חיות מחמד – ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי, לצורך וידוא מצב חיסונם".

בסיכום נאמר כי "משרד הבריאות מזכיר שוב למי שננשך או נשרט על ידי בעל חיים, לשטוף באופן מיידי את אזור הפגיעה במים זורמים וסבון, לחטא בחומרי חיטוי ולגשת ללשכת הבריאות לבדוק האם יש צורך בקבלת טיפול מונע נגד כלבת".