משרד הבריאות עדכן על שני מקרי כלבת נוספים שאותרו היום: תן נגוע שאותר קיבוץ עין דור שבעמק יזרעאל, ועגל נגוע בכלבת אותר בישוב יונתן שבמועצה האזורית גולן.

משרד הבריאות הודיע על שני מקרי כלבת נוספים שדווחו היום (שלישי), כאשר תן נגוע בכלבת אותר בקיבוץ עין דור שבעמק יזרעאל, ועגל נגוע בכלבת אותר בישוב יונתן שבמועצה האזורית גולן. מדובר במקרה הכלבת השלישי שנרשם ביממה האחרונה, אחרי שמוקדם יותר דווח על תן נגוע נוסף שאותר בישוב קדיתא שבגליל העליון.

שישה אנשים שנחשפו לחיות הנגועות הופנו לקבלת טיפול מונע נגד כלבת, כשאחד מהם נחשף לתן וחמישה נחשפו לעגל. "אנו מבקשים מכל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או בעל חיים משוטט, או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו, לשם שקילת הצורך למתן טיפול מונע להם", נמסר.

"במקרה של חשיפה לתן הנגוע בקיבוץ עין דור בין התאריכים 06.01.2026 עד 19.01.2026 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות בעפולה, טלפון 04-6099000" אמרו במשרד הבריאות. "במקרה של חשיפה לעגל הנגוע בישוב יונתן, שבמועצה האזורית גולן בין התאריכים 04.01.2026 עד 18.01.26 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות כנרת, טלפון 04-6710300. לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע יש לפנות לחדר מיון בבית חולים".