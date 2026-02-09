לפיד: "נתניהו זייף פרוטוקולים ביטחוניים על ההערכות ל-7.10"

לפיד טען כי נתניהו זיייף פרוטוקולים ביטחוניים על ההערכות לפני הטבח ב-7.10: "השב"כ והמשטרה יצטרכו להחליט אם לפתוח בחקירה פלילית, ונגד מי".

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד טען היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה של יש עתיד טען כי ראש הממשלה בנימין נתניהו זיייף פרוטוקולים ביטחוניים על ההערכות לפני הטבח ב-7.10.

לפיד טען כי נתניהו זייף פרוטוקולים ודורש לדון בפתיחת חקירה פלילית בעניין. לפיד אמר כי בדיון שהתקיים ב-1.0 המליץ ראש השב״כ דאז רונן בר להיערך לסדרת תרחישי התלקחות בעזה. וכי באותו דיון המליץ הרמטכ״ל דאז רב אלוף הרצי הלוי להכין תוכנית מערכה ברצועת עזה.

לפי יו"ר האופוזיציה ההמלצות של רונן בר והרצי הלוי, באו בעקבות התרעות מודיעיניות חמורות ודחופות במיוחד על התארגנות ללחימה של החמאס בעזה.

לפיד: "הבעיה היא לא זה שנתניהו משקר. זה שנתניהו משקר זה לא בדיוק חדשות. מה שיש פה הוא חמור בהרבה. עריכה מגמתית של פרוטוקולים של דיונים בטחוניים, היא עבירה על חוק הסודות הרשמיים.".



- בסוף דבריו לפיד אומר כי "שלחתי היום מכתב לממונה על הביטחון במערכת הביטחון, ליועמ״שית משרד רה״מ וליועמ״שית משרד הביטחון בדרישה לקבל תשובות. בהתאם לתשובות שיינתנו, השב"כ והמשטרה יצטרכו להחליט אם לפתוח בחקירה פלילית, ונגד מי".