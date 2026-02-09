חדש מ'קרן קולנוע שומרון': הסיפור שלא סופר על חומש

יום גוש קטיף וצפון השומרון בבתי הספר: דוקו חדש בשלושה חלקים, בתמיכת קרן קולנוע שומרון, חושף את הסיפור שלא סופר על ישיבת חומש. יואב אליצור יוצר הסרט: "חלום עיקש הפך לנקודת מפנה". יוסי דגן ראש מועצת שומרון ויו"ר הקרן: "יצירה אמיצה ואנושית שמחזירה אותנו הביתה"

20 שנה להתנתקות, מספרים את הסיפור של החזרה לישוב חומש.

סדרה דוקומנטרית חדשה בשם "תכנית חומש" עולה השבוע לשידור. היצירה, שהופקה בתמיכת "קרן קולנוע שומרון" ובסיוע ״המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון״, מביאה למסך מסע תיעודי נדיר שמתפרש על פני למעלה משש שנים, פרי יצירתם של יואב אליצור ואלי זינגר.

הסדרה מוקרנת בתאריך ייחודי. היום (ב') יום גוש קטיף וצפון השומרון בבתי הספר, הסרט מוקרן סביב התאריך הסמלי. 20 שנה לאחר הגירוש וכחודש לפני החזרה ההיסטורית של תושבי חומש הביתה.

קטע מהסרט על חומש (באדיבות קרן קולנוע שומרון)

הסדרה הופקה בתמיכת קרן קולנוע שומרון ועוקבת אחר תלמידי ישיבת חומש, שבמשך שנים, בחום ובקור, נאבקו על האדמה, והתעקשו נגד כל הסיכויים להלחם על חומש, למדו תורה בסתר ביישוב שנחרב בגירוש והוגדר כשטח אסור לכניסת יהודים.

​במרכז היצירה עומדת כאמור הישיבה שפעלה בתנאים קיצוניים: עליות בדרכים לא דרכים, לימוד במערות ובשטח פתוח, מרדפים ופינויים חוזרים ונשנים. נקודת המפנה הדרמטית המתועדת בסרט היא הפיגוע בו נרצח תלמיד הישיבה יהודה דימנטמן הי"ד, אירוע שהביא לצעדת הענק של כ-20 אלף איש לחומש, בהובלת ראש מועצת שומרון יוסי דגן, ישיבת חומש וארגון "חומש תחילה", ולשינוי המציאות הפוליטית והחוקית. מה שהוביל לאחר מכן לביטול חוק ההתנתקות וחזרת הישיבה למבני קבע.

​יוסי דגן יו"ר קרן קולנוע שומרון וראש מועצת שומרון, מגורש משא-נור בעצמו ומוביל המאבק לחזרה ליישובי צפון השומרון אמר: "הסדרה הזו היא לא רק תיעוד קולנועי מרתק, היא עדות חיה לרוח החלוצים ולגבורה של קומץ אנשים שסירבו להשלים עם עוול הגירוש. זה סיפור אנושי מרגש על מלחמה נגד כל הסיכויים, למען אמת וצדק.

לתלמידי ישיבת חומש יהיה לנצח מקום של כבוד בפנתיאון של הגיבורים שסייעו להביא לביטול חוק ההתנתקות וחזרה לצפון השומרון. קרן קולנוע שומרון ממשיכה להביא לקדמת הבמה את הסיפורים האמיתיים של החברה הישראלית, בלי פילטרים ובצורה האותנטית ביותר. אני מודה ליוצרים וגאה בתוצאה המרגשת שמביאה את סיפורה של חומש אל לב הקונצנזוס".

העלייה לחומש צילום: באדיבות קרן קולנוע שומרון

יואב אליצור יוצר הסדרה: ״גדלתי על סיפורי חלוצים, הורי היו ממקימי היישוב עפרה, אבל חלוציות כמו זו שליוותי וזכיתי לתעד בזמן אמת במשך שבע השנים האחרונות לא יכולתי אפילו לדמיין. קבוצה קטנה של בחורי ישיבה החליטה לתקן את העוול ההיסטורי של חורבן יישובי צפון השומרון, והקימה ישיבה בשממת חומש. מה שנולד כחלום עיקש הפך לנקודת מפנה היסטורית, לא רק עבורם, אלא עבור מעמדם ועתידם של יישובי צפון השומרון כולם״.

אלי זינגר יוצר הסדרה: ״המצלמה מעולם לא נכנסה למקומות האלה בצורה כזאת, לתיעוד מתמשך של הקמת ישוב עם כל הקשיים וההשראה והמאבקים שכרוכים בזה.

לחשוף את האנשים האלה, שלא הכרתי ושכנראה אף אחד לא מכיר באמת, זה הפרוייקט הכי חשוב שעשיתי. מה שהם עושים עולה על כל דמיון.״

הסדרה 'תכנית חומש' תשודר בימים שלישי עד חמישי, 10-12 בפברואר בערוץ 14.

