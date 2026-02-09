בן גביר במתקפה חריפה: "רפורמה משפטית עכשיו!"

אחרי שבית המשפט הורה לקדם את רפ"ק רינת סבן לדרגת סגן ניצב, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב במתקפה חריפה: "במדינה מתוקנת חוקרת שמעורבת בחקירה לא חוקית צריכה לסיים את שירותה במשטרה ולא לקבל הגנה מיצחק עמית ושלוחיו"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב היום (שני) להחלטת בית המשפט המחוזי נגדו, בה הורו לאשר את קידומה של רפ"ק רינת סבן לדרגת סגן ניצב. בדבריו תקף בחריפות את השופטים וטען כי פסק הדין התקבל משיקולים זרים.

"שוב הוכח שאין שופטים בירושלים" אמר בן גביר. "טענת בית המשפט המחוזי כי לשר אסור לשקול את מעורבותה של סבן בחקירות לא חוקיות של לשכת ראש הממשלה היא בעצמה שיקולים זרים, ומלמדת שכל פסק הדין מושתת על שיקולים זרים".

בן גביר הוסיף ותקף: "במדינה מתוקנת חוקרת שמעורבת בחקירה לא חוקית צריכה לסיים את שירותה במשטרה ולא לקבל הגנה מיצחק עמית ושלוחיו". את דבריו סיכם בקריאה: "רפורמה משפטית עכשיו!".

כאמור, ית המשפט המחוזי בירושלים קיבל היום (שני) עתירה מנהלית והורה לבן גביר לאשר את קידומה של רינת סבן. בפסק הדין נקבע כי סירוב השר לקדם את הקצינה, למרות אישור מוקדם שנתן ולמרות עמדת מפכ"ל המשטרה וגורמי המקצוע, מהווה חוסר סבירות קיצוני.

בית המשפט ציין כי התנהלות השר מעוררת חשש לשיקולים זרים, בין היתר על רקע מעורבותה של סבן בעדויות ובחקירות בתיקים הפליליים נגד ראש הממשלה, והורה לאשר את הקידום לאלתר. נזכיר כי רינת סבן היתה חוקרת בתיקי האלפים, והשר בן גביר התנגד למינוייה.