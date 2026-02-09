פייגלין באמירה חריגה: "אני מבקש להיות התליין"

משה פייגלין חושף את דעתו על מתווה טראמפ

משה פייגלין חושף את דעתו על מתווה טראמפ צילום: גילי יערי/פלאש90

משה פייגלין התייחס לדיווחים האחרונים על ההיערכות בשב"ס לקראת הוצאה להורג של מחבלים, ואמר: "אם זה קורה - אני מבקש להיות התליין"

פעיל הימין משה פייגלין התייחס למהלך אותו מקדם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בנוגע להוצאות להורג של מחבלים, ואמר: "‏אני לא מאמין שמחבלים יוצאו להורג. אבל אם בע"ה אני טועה - אני מבקש להיות התליין".

נזכיר כי אמש דווח בחדשות 13, כי שירות בתי הסוהר החל בימים האחרונים לקדם היערכות מעשית ליישום חוק עונש מוות למחבלים, שאושר לאחרונה בקריאה ראשונה בכנסת.

במסגרת ההיערכות נבנה מתווה לוגיסטי וארגוני שכולל הקמת מתחם מבודד לביצוע גזר הדין. המתחם ישמש לביצוע עונש מוות באמצעות תלייה, ויבוצע על ידי שלושה סוהרים שיילחצו בו זמנית על כפתור ההפעלה.

הצוותים המיועדים יורכבו על בסיס התנדבותי בלבד, והסוהרים יעברו הכשרה ייעודית לטיפול במעמד הרגיש.

עוד נמסר כי הוצאה להורג תבוצע תוך 90 יום ממועד ההחלטה הסופית. בשלב הראשון, ההליך צפוי לחול על מחבלי כוח הנוח'בה של חמאס שהיו מעורבים בטבח ב-7 באוקטובר, ובהמשך גם על מחבלים שיורשעו בפיגועים חמורים ביהודה ושומרון.



