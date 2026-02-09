מחריד: 6 מטפלות נעצרו בחשד להתעללות בתינוקות

חוקרי משטרה ממרחב שומרון במחוז ש"י, מנהלים בימים האחרונים חקירה בחשד להתעללות מצד מטפלות במעון ילדים. שש חשודות במעשים חמורים אלו נעצרו לחקירת המשטרה.
על פי הודעת המשטרה, בימים האחרונים, התקבל דיווח בתחנת המשטרה שבמודיעין עילית, מתוכו עלה חשד להתעללות בחסרי ישע.
מיד עם קבלת דיווח זה, נפתחה חקירה ובמסגרתה נעצרו על ידי שוטרי התחנה, שש מטפלות ועוכבה מנהלת הגן במעון ילדים שביישוב בית אריה בשומרון.
החשודות, תושבות בית אריה בשנות ה-20 ועד ה-40 לחייהן, הועברו לחקירה ובהמשך, צפויה המשטרה לבקש בבימ"ש את הארכת מעצרן, לטובת מיצוי החקירה הרגישה בעניינן.
תגובות