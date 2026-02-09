דרמה לילית: צה"ל חטף מחבל חיזבאללה מלבנון

במבצע לילי במרחב הר דוב שבדרום לבנון: כוחות אוגדה 210 עצרו מחבל בכיר בארגון הטרור הג'מאעה האסלאמית.
בהודעת דובר צה"ל נמסר כי בעקבות אינדיקציות מודיעיניות שנאספו בשבועות האחרונים, כוחות צה״ל פשטו במהלך הלילה (א'), על מבנה במרחב הר דוב ועצרו מחבל בכיר בארגון הטרור הג'מאעה האסלאמית.
המחבל נעצר והועבר להמשך חקירה בשטח הארץ. בנוסף, במבנה בו נעצר המחבל אותרו אמצעי לחימה.
ארגון הטרור הג'מאעה האסלאמית קידם לאורך המלחמה וממשיך לנסות לקדם פעולות טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה בגזרת הצפון.
כוחות צה"ל ימשיכו לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל.
