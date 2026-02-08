מצטרף לפוליטיקה: פעיל הימין הסרוג הודיע על הקמת מפלגה חדשה

יו"ר "דור הניצחון", גלעד אך, הכריז בכנס המילואימניקים כי כוחות חדשים בימין מתאחדים לקראת הבחירות הבאות: "נאגד את הכוחות בימין שמתנדנדים"

גלעד אך, יו"ר תנועת "מילואימניקים דור הניצחון", הכריז הערב (ראשון) בכנס הניצחון בשיחה עם הפרשן הפוליטי עמית סגל על הקמת כוח פוליטי חדש המורכב מאנשי מילואים ודמויות בימין.

"תהיה מפלגה חדשה שמאחדת את כל הכוחות בימין שהיום 'מתחממים על הקווים', ואנחנו נהיה חלק ממנה", הצהיר אך. "המטרה היא שהכוח הזה יהיה ריאלי, שיעבור בביטחון את אחוז החסימה ושישפיע באופן ממשי על ההנהגה הבאה של מדינת ישראל".

"התנועה להחזרת יועז הנדל"

במהלך השיחה התייחס אך לארגוני המילואימניקים הבולטים כיום בזירה הציבורית, ולא חסך מהם ביקורת. "מי שמייצג כיום את המילואימניקים במגרש הפוליטי אלו שתי תנועות למעשה", הסביר. "אחת היא 'אחים לנשק', שבאים לידי ביטוי בתוך מפלגת 'הדמוקרטים' של יאיר גולן. השנייה היא יועז הנדל – שאנחנו קוראים לה בשקט 'התנועה להחזרת יועז הנדל לפוליטיקה'".

לדבריו, הארגונים הללו אינם נותנים מענה למצוקות והשאיפות של רוב המשרתים. "אני לא חושב שהם נוגעים בנקודות שמפריעות לרוב המילואימניקים, ומשהו חייב להשתנות בהיבט הזה. צריך פה אנשים שרוצים שינוי אמיתי שמגיע מהשטח".

"לא איבדנו חברים סתם"

אך הדגיש כי המניע להקמת המפלגה החדשה הוא תחושת השליחות לאחר חודשי הלחימה הארוכים: "אנחנו רוצים את הניצחון. אנחנו רוצים שסוף סוף נוכל להגיד שעשינו משהו במלחמות האלו, ולא שנרגיש שוב שאיבדנו חברים סתם ללא הכרעה ברורה. אנחנו רוצים לראות את השינוי האמיתי בהנהגה ובתפיסת הביטחון".