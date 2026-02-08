אידיוטים שימושיים? כן, של חסידי נתניהו

חודשים ארוכים שחובשי הכיפות הסרוגות סופגים אש דווקא מתוך הבית הפוליטי שלהם. הגיע הזמן להפסיק לפחד מהמילים "אידיוטים שימושיים" ולהסתכל במראה – מי מקריב את ערכיו על מזבח הקואליציה, ומי צוחק עלינו כל הדרך אל הפטור הבא?

כבר חודשים ארוכים מתנהל קמפיין נגד הציבור הדתי לאומי על כך שהם "אידיוטים שימושיים" של השמאל ומתנגדי הממשלה, בעיקר בגלל התנגדותם של חלק מהציבור לחוק הגיוס שמקדם ח"כ בועז ביסמוט מהליכוד.

כעת הקמפיין עובד שעות נוספות. בכל פעם שמישהו מהימין מעז להרים גבה מול חוק הגיוס של ביסמוט, בכל פעם שמישהו דתי תוהה בקול רם למה הנטל הביטחוני והכלכלי רק הולך ומכביד על כתפי המשרתים בזמן שהרבנים החרדים אומרים שימשיכו להשתמט – מיד נשלף הנשק המוכר: "אידיוטים שימושיים".

הטענה היא שהדתיים הלאומיים, בהתנגדותם לחוק, משחקים לידי אלה שרוצים להפיל את ממשלת הימין. אבל האמת הפוכה: מפלגת הציונות הדתית היא דווקא ה"אידיוטית השימושית" של חסידי נתניהו. היא מוכנה לעשות הכל כדי לשמור עליו בשלטון עוד כמה חודשים, כולל לאפשר את המשך ההשתמטות ההמונית של החרדים מגיוס לצה"ל, וכולל להקטין ולהשפיל כל מי שמעז להתנגד למהלכים שמוביל נתניהו. במילים אחרות, לציונות הדתית יש תפקיד אחד: תשתקו, תתגייסו ל-70 ימי מילואים בשנה, ותגידו תודה שנותנים לכם לשחק קצת בהגה בזמן ש"השותפים הטבעיים" שלכם יושבים במושב האחורי ומנווטים אותנו לקיבוע ההשתמטות החרדית.

הקמפיין הזה הגיע לשיאו בתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14, שם המגיש ינון מגל יצא להתקפה חריפה נגד הציונות הדתית. כאשר עמיחי אתאלי, אחד הפאנליסטים, ניסה לדבר על הצורך בגיוס החרדים, מגל פתח במתקפה: "אל תדברו על החרדים כשהבנות של הציונות הדתית לא עושות צבא", הוא הטיח, והמשיך: "וכשיש הסדרניקים שלא עושים צבא שלם, אל תדבר על החרדים".

אין לי עניין בספירת גופות, אז רק אציין שתרומתם של חיילי ישיבות ההסדר במלחמה ובכלל לא תסולא בפז, כמו גם תרומתן של בנות השירות הלאומי המבצעות תפקידים עם חשיבות לאומית, בין אם בתפקידים ביטחוניים ובין אם בתפקידי חינוך ורווחה. למרות זאת, לפי ינון מגל אין לדתיים הלאומיים זכות להתבטא נגד המהלכים של מנהיגו נתניהו.

מפלגת הציונות הדתית, המתיימרת לייצג את הציבור עם אותו שם, נאלמה דום. פניתי לכל הדוברים במפלגה, ורק ח"כ משה סולומון מצא לנכון להתייחס לדבריו המכוערים של מגל, וגם הוא רק ברמיזה עדינה. כל השאר ברחו מהעימות: "זה לא יועיל לנו בסך הכללי", "ינון הוא בעל ברית, וגם אם לא מסכימים על הכל, לא נכון לריב אתו" אלה חלק מהתשובות שקיבלתי. ראש המפלגה סמוטריץ' התעלם מפנייתי לתגובה. אלה שאמורים להגן על תלמידי ישיבות ההסדר ובנות השירות הלאומי בחרו בשתיקה מחפירה כדי לא להכעיס את הערוץ של הבייס. זאת בניגוד למתי ששבות רענן (מפלגת המילואימניקים) העזה להתבטא נגד סמוטריץ', או אז ידעו להגיב מהר מאוד ובחריפות.

מפלגת הציונות הדתית היא אכן "אידיוטית שימושית", אבל לא של השמאל. היא האידיוטת השימושית של מחנה ה"רק ביבי". היא זאת שמוכנה להעביר חוקי גיוס מבישים שאין בהם סנקציות אמיתיות, ושהחרדים מתכוונים למסמס, רק כדי שהממשלה תשרוד עוד כמה חודשים. היא זאת שהמצביעים שלה סופגים את ימי המילואים הבלתי נגמרים ואת הפגיעה בכלכלה, בזמן שהנהגת הליכוד והמפלגות החרדיות סוגרות דילים מעל הראש שלהם.

נתניהו והשותפים החרדים יודעים שהציונות הדתית תמיד תהיה שם ביום פקודה. אבל הברית הפוליטית בין הציונות הדתית למפלגות החרדיות ולליכוד, שנתניהו טיפח במשך עשורים, הפכה לסכנה קיומית - ביטחונית, כלכלית וחברתית. הברית הזאת מאפשרת לחרדים להכתיב מדיניות שפוגעת במילואימניקים ובכלכלה, בעוד נתניהו זורק את הדתיים הלאומיים תחת הגלגלים בכל פעם שהוא זקוק לעוד כמה חודשים של הישרדות פוליטית.

הגיע הזמן שהציונות הדתית – הציבור והמפלגה – יעשו חשיבה מחודשת. הברית עם החרדים והליכוד, שנתניהו מנצל עד תום, פוגעת בערכים הבסיסיים שלנו: שירות צבאי, כלכלה חופשית, אחריות וערבות הדדית. פעם אחר פעם, נתניהו זורק את הציונות הדתית הצידה כשהוא כבר לא זקוק לה – כמו בהדחת יולי אדלשטיין מוועדת החוץ והביטחון כדי לקדם את ביסמוט הנאמן. אם המחיר של שמירת הממשלה הוא מכירת הערכים הכי בסיסיים שלנו, אז אולי הממשלה הזו היא לא "ממשלת ימין מלא-מלא", אלא ממשלה שבה הציונות הדתית היא בעיקר "משרתת מלא-מלא".

אנחנו לא אידיוטים של אף אחד. לא של השמאל, ובטח לא של מי שמנצל את האמונה והנאמנות שלנו כדי לשמר שלטון על חשבון הביטחון של כולנו. והגיע הזמן שבמפלגה שמתיימרת לייצג אותנו יבינו זאת.