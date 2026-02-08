הראשון עם אומץ: משה סולומון מגיב לינון מגל

תגובה ראשונה מחבר מפלגת הציונות הדתית לדבריו של ינון מגל אמש ב"פטריוטים". ח"כ משה סולומון הגיב היום (ראשון) ברשת ה-X: "הרוגי מלכות אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן" (בתרא י' ע''ב), יחד עם תמונה של הספר של הרב חיים נבון "מעשה בצדיק ואלונקה" המביא את סיפור חייהם של חללי ישיבות ההסדר בשנה הראשונה של מלחמת "חרבות ברזל".

בתגובה מפורטת יותר לאתר סרוגים, ח"כ סולומון אמר: "ציבור שלוחמיו משרתים פי שלושה מיחסם באוכלוסייה, ולצערנו ממלאים פי ארבעה את בתי העלמין. ציבור שבנותיו תומכות בבעליהן ובמשפחות לאורך המלחמה הארוכה שידענו. ציבור תלמידי ובוגרי ישיבות ההסדר שמשרתים באחוז המילואים הגבוה ביותר. זה ציבור שתובע, ובצדק, מאחינו החרדים להצטרף לזכות השירות הצבאי".

בסרוגים פנו לכל חברי מפלגת הציונות הדתית על מנת לקבל תגובה לדבריו של מגל, אך ח"כ סולומון היחיד שסיפק תגובה כלשהי עד לרגע כתיבת שורות אלה.

כזכור, אמש בתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14, המגיש ינון מגל טען כי לציונות הדתית אין זכות לבקר את החרדים בגלל מסלולי ההסדר והשירות הלאומי: "אל תדברו על החרדים כשהבנות של הציונות הדתית לא עושות צבא", הטיח מגל בפאנליסט עמיחי אתאלי, והוסיף: "וכשיש הסדרניקים שלא עושים צבא שלם - אל תדבר על החרדים".

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב גם הוא לדבריו של מגל: "מי שמעז לשבת באולפן ולהכפיש אותם כדי להכשיר השתמטות ממוסדת - הוא מזמן לא פטריוט".