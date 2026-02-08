האיראנים משגרים איום חדש: "גשם של טילים בדרך לישראל"

איראן ממשיכה לנסות להפחיד את ארצות הברית והאזור בניסיון למנוע פעולה כנגדה, האיראניים משגרים איום חדש לעבר ישראל

על רקע המשך ההתנצחות הפומבית בין ארצות הברית ואיראן, למרות סבב השיחות שהתקיים במהלך סוף השבוע בעומאן, איראן משגרת איום נוסף לישראל בעזרת שלט בלב טהראן.

הרשתות האיראניות מפרסמות כי משטר האייתולות, תלה שלט איומים חדש כנגד ישראל, בכיכר 'פלסטין' בבירה טהראן. הכיכר התפרסמה בזכות "שעון יום הדין" שמעד במרכזה ו'ספר' את הימים אל נפילתה של ישראל, בנוסף הכיכר המרכזית הפכה למרכז תעמולה של השלטונות האיראניים, בו הם נוהגים לתלות שלטים מאיימים כנגד ישראל וארצות הברית.

לפני זמן קצר האיראניים חשפו איום חדש מלב טהראן ישירות אל לב ישראל, בשלט ענק שנתלה בכיכר נרשם האיום בעברית "מול גשם של טילים, זה אזור קטן!" כאשר תחתיו מוצגת מפה של מרחב גוש דן, בנוסף נכתב בשלט באנגלית, במה שנראה כרמז לאמריקאים "אתם תתחילו, אנחנו נסיים!".

האיראנים ממשיכים במאמציהם לאיים ולהרחיק את האפשרות של תקיפה אמריקנית כנגד השלטון, בעזרת איומים במיטוט הסדר האזורי ופגיעה בארצות הברית ובעלות בריתה, בשלט האיומים האיראני מוצגים גם הכלים איתם מאיימים האיראניים לתקוף, כטב"מים מתאבדים וטילי שיוט מופיעים גם הם בתמונה.