דריכות שיא בצפון: העירייה בהודעה דחופה לתושבים

בעקבות הבהלה בקרב תושבי קריית שמונה והסביבה, בעירייה מיהרו להבהיר כי הנסיבות שהביאו לשמיעת הפיצוצים העזים נמצאים בבדיקה. לפי שעה אין שינו בהנחיות

קולות נפץ עזים החרידו בדקות האחרונות (ראשון) את העיר קריית שמונה וסביבתה. תושבים רבים דיווחו על סדרת פיצוצים חזקים שנשמעו היטב במרחב, מה שעורר דאגה רבה בקרב הקהילה המצויה בקו העימות.

בעיריית קריית שמונה מיהרו להוציא הודעת הרגעה לתושבים ומסרו כי "בדקות האחרונות נשמעו מספר פיצוצים חזקים במרחב. הנושא נמצא בבדיקה מול גורמי הביטחון". בעירייה הבטיחו לעדכן את הציבור מיד עם קבלת מידע רשמי מצה"ל.

למרות קולות הנפץ, בשלב זה לא הופעלו התרעות והנחיות פיקוד העורף לתושבי קריית שמונה ויישובי הגליל נותרו ללא שינוי. התושבים מתבקשים להמשיך ולהישמע להוראות גורמי הביטחון ולעקוב אחר העדכונים הרשמיים.