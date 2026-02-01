במסגרת התוכנית שאושרה יוענקו תלושי קנייה בסך 2,500 שקלים למצטרפים חדשים לעיר, אך התקציב הכולל קוצץ משמעותית והטבות רבות לעסקים מקומיים ולרוכשי דירות הוסרו מהחלטת הממשלה

ממשלת ישראל התכנסה היום (א') לישיבה חגיגית בקריית שמונה, במטרה להציג תוכנית חירום לשיקום העיר ועידוד חזרת התושבים. אולם, למרות הצעדים שהוכרזו, בקרב התושבים והנהגת העיר שוררת אכזבה עמוקה מהפער שבין ההבטחות המוקדמות לבין ההחלטה הסופית שאושרה.

על פי הדיווח באתר 'וואלה', תקציב השיקום המיידי של קריית שמונה יעמוד על כ-400 מיליון שקלים – פחות מחצי מהסכום של מיליארד שקלים שהובטח טרם הישיבה. בנוסף, זמן קצר לפני ההצבעה, הוסרו מהתוכנית שורת הטבות קריטיות, בהן הנחות בארנונה לעסקים מקומיים, מענקים לרוכשי דירות ותקצוב להתחדשות עירונית.

2,500 שקלים למצטרפים חדשים

במסגרת התוכנית שאושרה, נקבעו מספר צעדים לעידוד ההתיישבות בעיר:

מענקי הצטרפות: תושבים חדשים שיעברו לקריית שמונה יהיו זכאים לתלושי קנייה בסך 2,500 שקלים בחודש למשך שנתיים.

תמיכה בתושבים קיימים: תושבי קריית שמונה ומטולה יקבלו תלושים דומים לרכישה בעסקים מקומיים, אך יישום הצעד צפוי רק בעתיד.

פיתוח תשתיות: הממשלה אישרה תקציבים להקמת מרכז רפואי וחדר מיון, תמיכה בקבוצות התיישבות, ובחינת הקמת מנחת תעופה ואוניברסיטה בעיר.

"קומדיה של טעויות" או תקציב ראשוני?

גורמים שנכחו בישיבה ציינו כי הוסבר להם ש-400 מיליון השקלים הם רק "סכום ראשוני", ובעתיד יוקצו משאבים נוספים. עם זאת, בעיר מתקשים לקבל את הסרת הסעיפים הנוגעים לסיוע המיידי לעסקים, שחלקם נמצאים על סף קריסה לאחר חודשים ארוכים של לחימה וחוסר ודאות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנכח בישיבה לצד ראש העיר אביחי שטרן, הדגיש את מחויבות הממשלה לשיקום הצפון, אך עבור תושבים רבים שעדיין מפונים מבתיהם, נראה כי הדרך לחזרה מלאה לשגרה עודנה ארוכה ומורכבת.