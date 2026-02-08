השירות המטאורולוגי בעדכון חריג: "שיא של 15 שנה"

בשירות המטאורולוגי מפרסמים סיכום של היממה האחרונה בה נשבר שיא של 15 שנה, ומעניקים הצצה למה שצפוי לקרות בימים הקרובים

מזג אוויר הקיצוני של חודש פברואר שובר היום (ראשון) שיאים: על פי נתוני השירות המטאורולוגי, בתחנת המדידה בסדום נמדדה בצהריים טמפרטורה חריגה של 33.6 מעלות. מדובר בשבירת שיא החום לתקופה זו ב-15 השנים האחרונות, כאשר השיא הקודם עמד על 32.2 מעלות ונמדד בפברואר 2010.

תחנת סדום נחשבת לתחנה ותיקה עם נתונים רציפים משנת 1959, מה שמדגיש את חריגות האירוע. גם בחצבה שבערבה נרשמו ערכים גבוהים של 32.2 מעלות, ובאזורים רבים בדרום, במרכז ובאזור ים המלח נמדדו טמפרטורות הגבוהות ב-8 עד 12 מעלות מהממוצע העונתי.

למה כל כך חם?

בעוד שמדינות במערב הים התיכון כמו ספרד, פורטוגל ומרוקו חוות מזג אוויר גשום וסוער במיוחד, ישראל נמצאת בצד השני של המערכת. השקעים באירופה מתפנים צפונה, ואלינו מגיעות רוחות דרומיות-מערביות שמביאות איתן עננות גבוהה ואובך היישר מצפון אפריקה.

התחזית: אביב ללא הפסקה

מי שמצפה לחזרתו של החורף במלוא עוזו יאלץ להמשיך להמתין. אמנם בימים רביעי וחמישי צפויה ירידה בטמפרטורות וייתכנו גשמים מקומיים בצפון הארץ, אך מלבד הגיחה הקצרה הזו, מזג האוויר צפוי להישאר אביבי וחם מהרגיל לאורך כל טווח התחזית הנראה לעין.

השילוב של חום קיצוני, יובש ואובך צפוי להימשך בימים הקרובים, מה שמעלה את רמת זיהום האוויר ומחייב את האוכלוסיות הרגישות לנקוט במשנה זהירות בעת שהייה בחוץ.