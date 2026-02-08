עופר וינטר מתפוצץ: "זו משוואה הזויה"

תת-אלוף במיל' עופר וינטר לא חוסך בביקורת על התנהלות מערכת הביטחון והדרג המדיני מול רצועת עזה. בדברים נוקבים שנשא, טען וינטר כי למרות אירועי ה-7 באוקטובר, ישראל שבה לאותן תפיסות עולם שהובילו לאסון.

"בעזה חזרנו 100% לקונספציה", הצהיר וינטר בביקורת על הניסיונות להגיע להסדרים זמניים. "הגישה של 'אם יהיה שקט המעברים ייפתחו ונכניס לכם סיוע' היא אותה הסדרה של העבר. מה זו המשוואה ההזויה הזאת?".

"משוואות הזויות"

וינטר תקף את אופן התגובה של צה"ל לאירועים האחרונים בגבול, שבהם נפצע קצין מילואים. לדבריו, התגובות המדודות אינן מייצרות הרתעה אמיתית: "תקפתם אותנו, פצעתם לנו קצין מילואים – ובתגובה אנחנו נהרוג לכם מחבל. 'שקט יענה בשקט'. ישראל חייבת לעבור למוד של יוזמה".

לדברי הקצין הבכיר לשעבר, על צה"ל לשנות את הגישה מיסודה ולפעול ככוח התקפי ומרתיע ללא פשרות. "צריך צבא התקפה לישראל, שהערבים בעזה ירעדו", סיכם וינטר את דבריו, תוך שהוא קורא לזנוח את המדיניות המגיבה לטובת יד התקפית יוזמת שתכריע את האיום.