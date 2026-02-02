זעם בעולם התורה הסרוג בעקבות דבריו של השר לשעבר שלמה בניזרי נגד הציונות הדתית: לאחר שבניזרי תקף את עולם התורה הסרוג ואת השילוב בין לימוד למלחמה, מי שלא נשאר חייב הוא תא"ל במיל' עופר וינטר. בביקורת חריפה ויוצאת דופן, הטיח וינטר בבניזרי דברים קשים ודרש ממנו לנהוג בכבוד כלפי נופלי המגזר.
"שמעתי את דבריו הפסולים והמקוממים של מר בניזרי והתביישתי", פתח וינטר את דבריו. "תורת ישראל היא יסוד קיומו של העם היהודי, היא התורה של כולנו. אנחנו מכבדים ביותר את תלמידי החכמים ואת לומדי התורה, אבל אסור לעשות את התורה קרדום לחפור בה".
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
"בזכות גיבורים כמו סעדיה אתה מדבר"
וינטר יצא להגנתו של הלוחם סעדיה דרעי הי"ד, תלמיד חכם ולוחם שנפל בקרב, והזכיר לבניזרי את מעמדם של הנופלים: "בטרם תדבר על הרוגי מלכות שעליהם נאמר ש"אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם", של נעליך בבקשה. אני מתבייש בזלזול בו נאמרו הדברים על גיבור ישראל סעדיה הי"ד".
לדברי וינטר, השילוב של תורה וגבורה הוא שמאפשר את החיים בישראל, בניגוד לטענותיו של בניזרי. "סעדיה היה גם תלמיד חכם וגם לוחם גדול, שבזכותו ובזכות אנשים שכמוהו אנחנו מסוגלים להתהלך ולדבר באופן חופשי בארץ הזאת. צר לי שהדברים הנוראים האלה נאמרו בכלל".
ישראל בן שחר שמכיר ויודע
עובדה: שלמה בניזרי שירת בצבא והיה לוחם, בצלאל סמוטריץ' התגייס בגיל 28 לכמה חודשים כמזכירה בקריה אחרי שסיים תואר ראשון במשפטים בשנים בהם חתם והצהיר שתורתו אומנותו קצת עובדות לא...
יובל הלא מבולבל
בוודאי שווינטר צודק!!10:23 02.02.2026
ישראל בן שחר שמכיר ויודע
