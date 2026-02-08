בישראל מברכים: המנהיגה היפנית הידידותית זכתה בבחירות

סנאה טאקאיצ'י, ראש הממשלה הזמנית של יפן שנחשבת למקורבת ביותר לממשל טראמפ וידידותית במיוחד כלפי ישראל זכתה בניצחון מוחץ בבחירות לפרלמנט הלאומי, גורמים ישראלים מברכים על הזכייה

לאחר שהכריזה לפני שבועות במהלך מפתיע על בחירות בזק לפרלמנט הלאומי, ראש הממשלה הזמנית, סנאה טאקאיצ'י, רושמת ניצחון ענק והיסטורי בכל קנה מידה, בבחירות הלאומיות ביפן.

ראש הממשלה הטרייה, הגדילה את כוחה של המפלגה במעל ל-30 אחוזים, כאשר על פי מדגמי היציאה ביפן, כוחה של המפלגה שהיה על 198 מושבים בלבד מתוך 465 המושבים, זכתה כעת למעל ל-300 מושבים, כמות שמאפשרת אפילו שינויי חוקה ישירים.

טאקאיצ'י נחשבת למקורבת במיוחד למערב, ובמיוחד לממשל טראמפ, איתו לטאקאיצ'י יש יחסים מצוינים על פי שורה של פרסומים, היא נחשבת כניצית כנגד סין וכידידותית במיוחד לישראל, ונחשבת לירושת של שינזו אבה, ראש הממשלה הפרו-ישראלי ביותר בהיסטוריה המודרנית של יפן.

שר החוץ גדעון סער הגיב לנתוני הזכייה בחגיגה: "ברכות לראשת הממשלה, סנאה טאקאיצ'י, על ניצחונה החד בבחירות. ישראל מעריכה את השותפות עם יפן ומצפה בקוצר רוח להעמיק ולהרחיב את הקשרים בין המדינות".



