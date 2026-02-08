בעקבות העתירה: איחוד המועצות ביו"ש הוקפא

בעקבות הדיון בבית הדין הארצי לעבודה על איחוד הרשויות במערב השומרון, הוחלט על הקפאת האיחוד של אלקנה ושער שומרון ל-10 ימים נוספים - במהלכם יימשך המשא ומתן. עוד הוחלט על קידום מבנה ארגוני בתוך חודש

ההחלטה תחכה: בתום הדיון שנערך היום (ראשון) בעניין איחוד רשויות שער שומרון ואלקנה ביהודה ושומרון, בית הדין הארצי לעבודה בירושלים קבע כי הידברות בין הצדדים טרם באה לידי מיצוי. לבקשת המדינה ניתנה לה שהות לשקול את הצעת בית הדין לדחייה של חודש בהליך, ובמהלך תקופה זו לקיים ישיבות משא ומתן נוספות באופן שיקדם את ההידברות בין הצדדים.

הפגנת עובדי שער שומרון מול הדיון | צילום: נחמן שפירא צילום: נחמן שפירא

בנוסף, המדינה הודיעה לבית הדין כי אין בכוונתה לחתום על צו איחוד הרשויות במהלך עשרת הימים הקרובים, עד ה-18 בפברואר. המשמעות היא שאיחוד הרשויות הוקפא לפחות לזמן הזה, כשב-10 הימים הללו ייערכו שלוש ישיבות משא ומתן נוספות.

עוד קבע בית הדין כי גיבוש מבנה ארגוני לרשות המאוחדת בהקדם האפשרי יסייע בקידום פתרון המחלוקות הנוגעות לעתידם של עובדי שער שומרון. בהתאם לכך הורה בית הדין כי אלקנה תחל בגיבוש מבנה ארגוני באופן רצוף ונמרץ, כך שיושלם בתוך חודש ימים. כמו כן הורה כי שער שומרון ואלקנה ישתפו פעולה באופן מלא במהלך החודש הקרוב לצורך גיבוש המבנה הארגוני, לרבות העברת כל המידע הנדרש לפרויקטורית וליועצת הארגונית שנשכרו על ידי אלקנה, תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא.

בנוסף, בא כוח ההסתדרות ביקש לקבל בתוך 48 שעות רשימה מלאה של 233 עובדי שער שומרון, בחלוקה לקטגוריות, שמות העובדים שלשיטת המדינה ייקלטו ברשות המאוחדת ובאילו תנאי העסקה, לרבות מתח דרגות ותנאים נלווים, שעות נוספות, כוננויות ואחזקת רכב.





נקבע גם כי יועברו שמות העובדים שיידרשו לעבור מכרז פנימי למשך שלושה חודשים ממועד קליטתם, מהלך שההסתדרות מתנגדת לו, ושמות העובדים שלשיטת המדינה לא יעברו ותסתיים העסקתם.

בא כוח המדינה התחייב להעביר בתוך 48 שעות רשימה מעודכנת לשער שומרון, שתועבר גם להסתדרות ולאלקנה.